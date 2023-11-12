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Аэропорт Павлодара оштрафовали почти на 500 тыс. тенге

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Аэропорт Павлодара
Аэропорт Павлодара. Фото: instagram.com/airport_pavlodar

В АО "Аэропорт Павлодара" при проверке на соблюдение законодательства о гражданской защите выявили ряд грубых нарушений. Суд оштрафовал компанию почти на 500 тыс. тенге, передает "Наша жизнь".

Ряд нарушений в деятельности аэропорта был обнаружен еще в марте текущего года. В частности, не были проработаны план гражданской обороны и действия по ликвидации чрезвычайных ситуации, заблаговременно не производилось строительство и накопление фонда защитных сооружении гражданской обороны, отсутствовал список телефонов органов управления.

Как сообщает агентство, специалисты группы гражданской обороны УЧС Павлодара вынесли предписание об устранении упущений. Но после повторной проверки в сентябре выяснилось, что не все его пункты выполнены.

Представитель АО "Аэропорт Павлодар" на судебном заседании согласился с доводами и пояснил, что компания не смогла устранить все нарушения, так как испытывает финансовые трудности.

"Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение, поведение до совершения правонарушения – частичное устранение выявленных нарушении, отсутствие смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств по делу суд считает, что на АО "Аэропорт Павлодар" следует наложить административное взыскание в виде штрафа", – говорится в постановлении суда по административным нарушениям.

По информации агентства, правонарушение квалифицировано по части 3 статьи 462 (Ненадлежащее выполнение предписаний, выданных должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции). Размер штрафа составил 483 тыс. тенге.

Отмечается, что судебный акт может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, в феврале этого года аэропорт Караганды оштрафовали на 80 млн тенге за завышение цен на топливо.

В апреле аэропорт Атырау оштрафовали почти на два млн тенге за ненадлежащее качество оказываемых услуг пассажирам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045349-aeroport-pavlodara-oshtrafovali-pochti-na-500-tys-tenge/

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