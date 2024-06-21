Часть Павлодара осталась без воды
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Часть Павлодара временно осталась без воды. О причинах аварийного отключения и сроках возобновления подачи воды проинформировали в акимате города, передает "Павлодар-онлайн".
В настоящее время проводятся восстановительные работы.
"В связи с возникшей неисправностью в части подачи электроэнергии на насосную станцию первого подъема понижено давление. В настоящее время ТОО "Павлодар Водоканал" занимается переключением насосного оборудования и восстановлением параметров подачи водоснабжения", - прокомментировали в акимате Павлодара.
Восстановить водоснабжение обещают до 17.00.
Ранее жители Костаная и села Заречное остались без холодной воды из-за аварии на очистных сооружениях. Сообщалось, что была остановлена насосная станция для заполнения резервуаров.
А в Алматы должникам начали отключать подачу горячей воды. Таким образом от злостных неплательщиков требуют погашения долгов. Общая задолженность за уже использованные горячую воду и отопление на сегодня в городе достигла порядка 2,1 млрд тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121759-chast-pavlodara-ostalas-bez-vody/