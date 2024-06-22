Псевдорелигиозные пансионаты работали под видом детских благотворительных учреждений в Актобе

В Актобе прокуроры сообщили о ликвидации псевдорелигиозных пансионатов - в ходе проверки благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, выявлены нарушения, передает NUR. KZ.

В ходе изучений личных дел воспитанников пансионатов "Актобе" и "Акжар" установлено, что воспитанники пользовались религиозной литературой, а также имеются тетради с религиозными записями, отметили в надзорном ведомстве.

Фактически деятельность учреждений противоречила их уставным целям, подчеркнули в прокуратуре.

Религиозный уклон деятельности благотворительных учреждений также был подтвержден опросами детей и воспитателей.

Помимо этого были нарушены требования санитарно-эпидемиологического, пожарного, трудового законодательства.

"Указанные пансионаты осуществляли свою деятельность без санитарно-эпидемиологических заключений на объекты. Существенно нарушались права и свободы детей на получение соответствующего образования, воспитания и своевременной медицинской помощи. В настоящее время судом по иску прокуратуры города Актобе 2 пансионата "Актобе" и "Акжар" лишены регистрации и ликвидированы", - сообщили в ведомстве.

Отметим, не так давно прокуратурой Алматы предотвращена незаконная деятельность 26 благотворительных учреждений - выявлены факты нарушения прав детей.

В прокуратуре выяснили, что фактически работа учреждений противоречила их уставным целям, некоторые из них осуществляли образовательную деятельность без лицензии. Существенно нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи. В ходе проверки подтвержден религиозный уклон учреждений.

Напомним, что в мае этого года депутат Динара Наумова предложила регулировать благотворительные организации в Казахстане, так как некоторые из них являются мошенниками.