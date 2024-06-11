Разжигание розни: в отношении руководства благотворительных учреждений в Алматы возбудили уголовные дела

Прокуратурой Алматы предотвращена незаконная деятельность 26 благотворительных учреждений - выявлены факты нарушения прав детей, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.

В мае 2024 года вступило в законную силу решение об удовлетворении иска прокуратуры к Объединению юридических лиц "Ассоциация благотворительных учреждений "Жібек Жолы" об отмене государственной регистрации и ликвидации 26 учреждений.

Ф прокуратуре выяснили, что фактически работа учреждений противоречила их уставным целям, некоторые из них осуществляли образовательную деятельность без лицензии.

Существенно нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи.

"В ходе проверки подтвержден религиозный уклон учреждений, Духовным управлением мусульман Республики Казахстан меморандум с "Жібек жолы" в одностороннем порядке прекращен", - говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении ряда указанных учреждений и их руководства, нарушивших нормы законодательства, возбуждены уголовные дела (доведение до самоубийства несовершеннолетнего, неисполнения обязанностей по воспитанию, разжигание социальной, национальной, расовой и религиозной розни, обнаружения литературы, признанной судом экстремистской и террористической).

В настоящее время, ведется работа по возврату в семьи, проживавших в учреждениях детей.

Совсем недавно, в мае этого года, в мажилисе предложили регулировать благотворительные организации в Казахстане, так как некоторые из них являются мошенниками.

Депутат Динара Наумова заявила, что злоумышленники используют собранные средства на покупку различного имущества, бытовые нужды, ставки в букмекерских конторах, аренду роскошных апартаментов за границей и прочее.