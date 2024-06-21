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Густой белый "дым" над парком в Астане сняли на видео

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Дезинсекцию проводят в парке
Дезинсекция в парке. Кадр из видео: instagram.com/astanovka98

В Астане продолжается дезинсекционная обработка – и одним из видимых последствий такой процедуры стало явление, напоминающее дым, передает NUR.KZ.

Видео с белой завесой появилось в Instagram-паблике Astanovka98.

"Вот такой дым напугал жителей района Президентского парка. Астанчане жаловались на неприятный запах", – указали авторы публикации.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата Астаны подтвердили, что происходящее на видео – не что иное, как дезинсекция, то есть обработка территории от насекомых.

"С 18 июня текущего года ТОО "Столичная дезинфекция" начало 3-го тур обработки открытых стаций – парков, скверов, улиц, жилых массивов.

Дезинсекционные мероприятия нацелены не на полное истребление, а на снижение численности назойливых насекомых, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы. На сегодняшний день в городе продолжаются масштабные дезинсекционные работы, которые проводятся в ночное время суток с 21:00 до 04:00.

Для комфортного отдыха и проведения времени жителей особое внимание уделяется местам большого скопления людей, то есть паркам и набережным", – указывается в сообщении на официальном сайте акимата Астаны.

Городская администрация напоминает о мерах предосторожности при обработке. Так, в период дезинсекции следует ограничить посещение обрабатываемой местности, а если вы живете или просто находитесь в здании поблизости – закрывать окна.

"Работы по выявлению и снижению численности кровососущих насекомых находятся под контролем и продолжаются в соответствии с графиками и рекомендацией научной группы и санэпидконтроля. Стоит отметить, что обработку подъездов и подвалов должны проводить КСК и ОСИ", – уточнили в акимате столицы.

Еще весной в акимате поясняли, что для проведения дезинсекции в Астане будут использованы механические роторные опрыскиватели, дезинсекционные машины, квадрокоптеры для обработки недоступных мест с имеющейся камышовой растительностью, а в больших водоемах – специально оборудованная лодка.

Также уточнялось, что будут использованы дезинсекционные препараты, разрешенные к применению на территории РК и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в соответствии с утвержденными методическими указаниями.

В начале июня, напомним, жители Астаны стали жаловаться на скопления огромных комаров на окнах и внутри домов. В акимате, комментируя ситуацию, пояснили, что на размещенных в соцсетях видео не обычные комары, а комары-звонцы, которые не опасны для человека.

Тогда же в акимате сообщили, что в городе проводится дезинсекция. Но астанчане продолжали делиться видео с полчищами комаров, облюбовавших окна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121984-gustoy-belyy-dym-nad-parkom-v-astane-snyali-na-video/

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