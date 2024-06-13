Павлодарец купил авто за 10 млн тенге и не смог на нем ездить

Житель Павлодара отдал за авто в салоне более 10 млн тенге, но из-за сломавшейся коробки передач не смог пользоваться машиной и вынужден был обратиться в суд, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, если в прошлом году в областной департамент торговли и защиты прав потребителей поступило семь заявлений от жителей региона, то с начала этого года - уже девять.

В основном в претензии покупатели указывают, что продавцы отказались устранить недостатки, обменять или вернуть деньги за некачественный автомобиль, пересчитать платеж из-за снижения цены на машину, обслужить по гарантии, нарушали сроки устранения неполадки.

Информацией поделилась исполняющая обязанности руководителя ведомства Нурсулу Аубакирова на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций.

Так, в одном из салонов Павлодара покупатель приобрел автомобиль дороже 10 миллионов тенге. Через три месяца во время движения машина заглохла. Владелец обратился в сервисный центр, где диагностировали неисправность коробки передач.

Поставка запчасти затянулась на несколько месяцев. С претензией вернуть или обменять товар автолюбитель обратился к субагенту - в автосалон и к изготовителю, но вопрос так и не был решен.

Следующей инстанцией стал областной департамент торговли и защиты прав потребителей, который провел внеплановую проверку и выявил нарушения. Теперь дело рассматривает суд, где ответчиком выступают сервисный центр, производитель и автосалон, а госорган - в качестве третьего лица.

"Автомобиль - технически сложный товар. И если в нем выявится существенный недостаток, то покупатель вправе требовать замены на аналогичный товар или возврат уплаченной за него суммы", - пояснила Нурсулу Аубакирова.

Кроме того, спикер обратила внимание на выросшее в шесть раз количество жалоб в сфере электронной торговли.

Ранее в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК рассказали о том, как казахстанцы приобрели новые автомобили у официальных дилеров, но нарвались на брак. Граждане смогли вернуть свои деньги или заменить авто.

А в Кокшетау 50-летний горожанин купил Audi A8 за 12 млн тенге, но в итоге остался без машины и денег. Мужчина обратился с заявлением в полицию, где было начато досудебное расследование по факту мошенничества.