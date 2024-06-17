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Эзотерика

Мать-одиночка оказалась на улице в Экибастузе

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Расстроенная женщина
Женщина плачет. Иллюстративное фото: gofugui / Getty Images

В Экибастузе мать-одиночка, воспитывающая 7-летнего сына, оказалась на улице. По ее словам, она не может работать по состоянию здоровья, а на руках у нее тяжелобольная мать, передает "Павлодар-онлайн".

Как сообщает издание, в поисках помощи отчаявшаяся жительница Экибастуза записала видеообращение. Она рассказала, что ее выселили из служебной квартиры.

Женщина одна воспитывает семилетнего сына, на руках у нее - лежачая мать с онкологией. Сама жительница Экибастуза работала санитаркой в городской поликлинике, однако, по ее словам, с работы пришлось уволиться по состоянию здоровья.

"Работать я не могу, мне требуется госпитализация, снимать квартиру - дорого. Обращались к акиму Экибастуза Аяну Бейсекину несколько раз, не помог. Сказал, чтобы больше к нему на прием я не записывалась. Уважаемые блогеры, помогите нам с квартирой, прошу вас", - попросила мать-одиночка.

Ситуацию прокомментировали в акимате Экибастуза. Власти рассказали, что женщина была на приеме у акима города несколько раз, начиная с июня 2021 года. Тогда она попросила предоставить ей жилье. Градоначальник порекомендовал ей устроиться в поликлинику №2 санитаркой с дальнейшим предоставлением ей служебного жилья.

"На тот момент акимом города было принято решение выделить поликлинике служебное жилье для нее в связи с ее трудовой деятельностью. Женщина проработала санитаркой пять месяцев - с июня по ноябрь 2021 года. Однако до завершения процедуры передачи отделом экономики и финансов акимата Экибастуза выделенной квартиры на баланс поликлиники она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Соответственно, после завершения регистрации квартиры она уже не являлась работником поликлиники. В связи с чем ее проживание являлось незаконным", - пояснили в акимате.

Как сообщили в ведомстве, поликлиника начала досудебное урегулирование ситуации. В течение 2023 года женщина неоднократно просила акима не выселять ее. Власти вошли в положение и рекомендовали поликлинике не выселять горожанку до поиска ею съемной квартиры. В результате женщину оставили до конца отопительного сезона 2023 года.

В августе прошлого года поликлиника подала иск о выселении бывшей санитарки. Суд постановил выселить горожанку без предоставления другого жилья. После женщина подала апелляционную жалобу. В результате с поликлиникой удалось договориться об отсрочке выселения до апреля 2024 года.

"Важно отметить, что судьба каждого очередника не простая! В жилищном законодательстве отсутствует понятие "предоставление временного жилья". Жилье предоставляется только в порядке очередности.

На сегодняшний день больше 5,5 тыс. человек стоят в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда. Кроме того, в Экибастузе имеется острый кадровый дефицит молодых врачей, в общей сложности 55 специалистов.

Сегодня поликлиника Nº2 нуждается в четырех врачах общей практики и девяти узких специалистах. Стандартный социальный пакет для молодых специалистов предусматривает обеспечение служебным жильем. В настоящее время достигнута договоренность по привлечению двух молодых специалистов с дальнейшим трудоустройством в поликлинике. Это кардиолог и врач общей практики из Астаны и Семея", - подчеркнули в акимате.

Высказались экибастузские власти и о состоянии здоровья выселенной женщины.

"Несмотря на то, что у женщины имеются жалобы на состояние здоровья, она неоднократно отказывалась от госпитализации. Последний прием у врача зафиксирован 24 мая. Пациент не соблюдает медицинские показания, отказывается от госпитализации", - заявили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Алматы фельдшер с 30-летним стажем оказалась в центре для бездомных. Женщина потеряла свои документы и не может восстановить их, а работы лишилась после сердечного приступа.

А в Акмолинской области сотрудник пробации помог встать на ноги своему бывшему подучетному, который остался на улице после того, как его бросила семья. Мужчина смог восстановить свои документы и найти работу. У него появилась новая семья, растет сын, также казахстанец поддерживает отношения со старшими детьми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118933-mat-odinochka-okazalas-na-ulice-v-ekibastuze/

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