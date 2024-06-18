Казахстанец 80 месяцев будет выплачивать деньги акимату

В Западно-Казахстанской области аппарат акима района подал иск против местного жителя, которому был предоставлен кредит почти на 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, районный суд рассмотрел гражданское дело по иску аппарата акима Таскалинского района к ответчику о взыскании задолженности по бюджетному кредиту.

"Истец согласно программе "С дипломом в село" предоставил ответчику по договору займа бюджетный кредит в размере 4 594 500 тенге для приобретения или строительства жилья.

Ответчик неоднократно нарушал принятые обязательства по оплате кредита, в связи с чем ему были направлены уведомления о полном погашении займа. Однако ответчик не исполнил принятые на себя обязательства по договору", - установил суд.

В связи с этим аппарат акима Таскалинского района просил взыскать с ответчика задолженность по бюджетному кредиту в размере 4 594 500 тенге.

Суд принял дело к производству в порядке упрощенного (письменного) производства.

Стороны представили мировое соглашение, которое просили утвердить и прекратить производство по делу.

По соглашению ответчик обязался оплатить задолженность в течение 80 месяцев, начиная с июня, согласно составленному графику погашения задолженности, а истец отказался от исковых требований.

Судья, изучив мировое соглашение, пришел к выводу о том, что оно не противоречит закону, не нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов и, утвердив его, вынес определение о прекращении производства по гражданскому делу.

Как сообщается на сайте gov.kz, проект "С дипломом в село" был запущен в Казахстане с 2009 года и позволяет решить вопрос с приобретением жилья на льготных условиях для специалистов, которые живут и работают в сельской местности. Также в рамках проекта его участникам на первоочередные нужды предоставляется подъемное пособие.

Ранее стало известно, что жительница Алматинской области обратилась в суд с требованием взыскать с акимата стоимость ее дома, который постановили снести. Ответчика обязали выплатить женщине 10 млн тенге причиненного ущерба.

А житель Уральска подал иск к акиму города, чтобы восстановиться в очереди на жилье. В итоге было заключено мировое соглашение, по которому ответчик обязался восстановить постановку на очередь в течение месяца.