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Места для купания определили в Астане

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Набережная в Астане
Набережная в Астане. Фото: Anadolu/Getty Images

В столице уже начата работа по подготовке к купальному сезону и определены места для купания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Ежегодно с наступлением летнего периода увеличивается поток отдыхающих на побережье водных объектов столицы. В связи с чем, Департаментом по ЧС города начаты мероприятия по недопущению гибели и травматизма людей на воде. О принимаемых мерах на брифинге в РСК рассказал начальник Управления гражданской обороны ДЧС Астаны Азамат Кусаинов, сообщает официальный сайт городского акимата.

Отмечается, что силы и средства ДЧС Астаны уже находятся в готовности к предстоящему купальному периоду.

"Сотрудники Департамента, Центра медицины катастроф в школах провели различные конкурсы, вебинары, мероприятия, занятия в школах с учителями, учащимися по теме "Безопасность на воде".

Ежегодно из центра занятости города Астаны привлекаются общественные работники. Ежедневно они вместе с нашими сотрудниками проводят агитационную работу по безопасности на воде, раздают памятки по соблюдению правил безопасности на воде. Организовано тесное взаимодействие с Департаментом полиции по обеспечению безопасности населения в период купального сезона. Так, утвержден совместный план проведения рейдов с Департаментом полиции и военной частью Национальной гвардии", — сообщил спикер.

По данным Азамата Кусаинова, на сегодня на акваториях Астаны для массового отдыха жителей и гостей столицы определены 5 участков пляжных зон, разрешенных для купания (4 – частных платных пляжей: "Центральный городской пляж", зоны отдыха "Три пескаря", "Столичный двор", "Армина" и 1 – бесплатный коммунальный пляж).

Также установлен 21 участок водоемов, где купаться запрещено. Перечень разрешенных и запрещенных участков размещен на картографической платформе "2GIS".

"По всем запрещенным участкам установлены знаки "Купание запрещено", а также плавучие знаки, информационные стенды, камеры видеонаблюдения, что позволяет вести мониторинг и своевременно реагировать на факты купания в несанкционированных местах.

Купальный сезон в Астане начнется 1 июня. Купаться следует только в специально оборудованных разрешенных местах, на пляжах, в бассейнах", — предупредил Азамат Кусаинов.

По его информации, нижний температурный порог воды, подходящий для безопасного купания, составляет +18°С, температура воздуха + 22°С – это для людей с крепким здоровьем. Для детей и людей с плохим здоровьем купание при такой температуре опасно для здоровья и жизни.

Спикер также напомнил правила поведения на воде:

  • Не следует заплывать за буйки и купаться в нетрезвом состоянии;
  • нельзя оставлять детей без присмотра вблизи водоемов;
  • нельзя купаться и нырять в незнакомых местах;
  • не рекомендуется использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого.

На единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что при купании недопустимо:

  1. плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
  2. нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
  3. приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;
  4. прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
  5. хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104482-mesta-dlya-kupaniya-opredelili-v-astane/

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