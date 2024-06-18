Надземные переходы отремонтируют впервые за 10 лет на некоторых улицах Алматы (фото)

В ходе рабочего объезда аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом капитального ремонта одного из пешеходных переходов в Ауэзовском районе города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Переходы по улице Саина и проспекту Райымбека были построены более 10 лет назад и с тех пор не ремонтировались, отметили в ведомстве.

На сегодняшний день на них не функционируют подъемные механизмы и лифты.

"В рамках проекта на переходах планируется установить вертикальные морозостойкие подъемники, которые будут бесперебойно работать и в зимний период. Будет осуществлена замена столбов освещения и светильников, заменены трубы водостока и организована архитектурная подсветка пешеходных переходов. Работы планируется завершить до конца лета. Кроме того, в целях повышения общественной безопасности планируется увеличить количество камер видеонаблюдения с выведением к Центру оперативного управления полиции", - сообщили в акимате.

Надземный переход. Фото: акимат Алматы

Кроме того, Досаев поручил обеспечить возможность использования лифтов отдельными категориями граждан посредством транспортной карты Onay.

Еще по поручению главы мегаполиса будет разработан типовой проект, в котором будут отражены единые требования к ремонту подобных переходов.

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Напомним, с 17 июня по 17 августа в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова.

А с 12 июня по 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Байкадамова от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, а также по улице Радостовца от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. Здесь также проводится плановая реконструкция трубопровода.

Кроме того, с 8 июня по 15 сентября закрыто движение по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысуская до улицы Тянь-Шаньская.

Еще из-за ремонта 48-летнего трубопровода в Алматы частично перекрыли движение для транспорта на участке по улице Дунаевского. Планируется, что ограничения будут действовать до 15 сентября.