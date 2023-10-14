Удивительная история произошла с казахстанцем, который лишился всего из-за жены

В Акмолинской области сотрудник пробации помог встать на ноги своему бывшему подучетному, который остался на улице после того, как его бросила семья. Удивительную историю спасения человека рассказали в ДУИС региона, передает NUR.KZ.

Как поделились в ведомстве, однажды в выходной день сотрудник пробации выносил мусор и обратил внимание на человека, стоявшего возле соседнего контейнера.

"Когда он поднял голову, я просто обомлел. Это был мой бывший подучетный Сергей, неплохой парень, благополучная семья, по глупости получил ограничение свободы. Грязный, худой, в лохмотьях, его трудно было узнать, на мои вопросы о том, что с ним случилось, он отвечать не хотел. Видно было, что человеку неловко. Почти силком привел его к себе домой. Поужинали, он помылся, переоделся и рассказал свою историю", - вспоминает работник ДУИС.

Выяснилось, что после снятия с пробационного контроля Сергей попал в автомобильную аварию, были поломаны ребра, раздроблена нога, досталось и голове. Врачи предупредили сразу, что лечение и реабилитация будут длительными.

Однако мужчина с семьей должен был выезжать на ПМЖ в Германию. Жена после ДТП приезжала в больницу, а потом предложила пока улететь с детьми, а он, как поправится, присоединится к ним. Сергей, не читая, подписал все бумаги, которые ему принесла супруга.

Лишь выйдя из больницы на костылях, понял, что остался на улице. Квартира была продана, там уже жили другие люди.

Два месяца казахстанец прожил в деревне у дальних родственников. Как только смог сам ходить, уехал в Кокшетау. Остановиться ему было не у кого, документов тоже не было, жена за это время ни разу не объявилась.

Просить на пропитание мужчине было стыдно, поэтому он стал ходить по дворам, ночевал на улице, а во время холодов старался попасть в подъезды многоэтажных домов.

"Я не знал, что сказать, впервые столкнулся с такой ситуацией. Сергей переночевал у меня. Утром вместе вышли. Предложил ему прийти вечером, он промолчал, с благодарностью глядя в глаза. И пропал. Несколько дней ждал его, ходил к мусорке, искал в подъезде. Поздняя осень, начались заморозки, вечерами меня не покидали мысли о Сергее", - поделился сотрудник пробации.

Он попросил участкового, чтобы ему сообщили, если вдруг узнают что-то о бывшем подучетном, но известий не было.

"Думал, может уехал в деревню на зиму. Но в один из поздних вечеров зазвонил телефон, это был один из участковых: "Нашли твоего в заброшенном доме, еле живой", - говорит капитан отдела пробации.

Сергея доставили в больницу, а после лечения сотрудник забрал его к себе. Помог с документами, мужчина вскоре нашел работу. Сегодня у него все хорошо - новая семья, растет сын, он поддерживает отношения со старшими детьми. Со спасшим его капитаном постоянно на связи.

"Он - мой крестный отец. Самый дорогой гость в нашей семье", - утверждает Сергей.

Напомним, ранее стала известна другая удивительная история со счастливым концом, которая приключилась с иностранцем в Казахстане. Гражданин Молдовы Виталий Николаев оказался в нашей стране без вещей и документов. Ему помогли полицейские Кокшетау, которые нашли его супругу и дочь в Москве. Мужчина должен был вернуться к родным.