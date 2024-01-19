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"Мне нашли замену": как фельдшер с 30-летним стажем оказалась в центре для бездомных в Алматы (фото)

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Центр социальной адаптации
Центр социальной адаптации. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В центре социальной адаптации "Пана" сейчас 214 подопечных. При том, что рассчитан он на 180 мест. В каких условиях живут бездомные и как они оказались на улице, узнал корреспондент NUR.KZ.

В женском корпусе центра социальной адаптации "Пана" наш корреспондент застал сидевшую в одиночестве Марину. Обычно общительная и веселая со всеми 70-летняя бабушка прячет от других свои слезы. Говорит, не хочет, чтобы и другие грустили.

Сидя в углу, Марина оплакивает свою дочь, которой не стало около трех месяцев назад. Вместе они снимали комнату в общежитии. Но после смерти единственной дочери, бабушка осталась на улице.

Марина
Марина. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Дочка у меня ходила в церковь. Они мне помогли и определили меня в этот центр. У меня болезнь Паркинсона и мне тяжело дышать. Здесь хорошо обо мне заботятся. У меня давно нет документов, но скоро их восстановят.

Тогда смогу получать пенсию. Документы потеряла еще в начале 2000-х. Жизнь у меня долгая и насыщенная. Я 30 лет проработала машинистом башенного крана. Смотрела на все с высоты птичьего полета. Потом поваром проработала 23 года", - говорит бабушка.

Пока Марина рассказывала свою историю, остальные постояльцы центра ждали обед. Сегодня подают суп, рис с котлетой и капустный салат. В обязательном порядке хлеб и горячий чай.

Центр социальной адаптации
Центр социальной адаптации. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Кормят пять раз в день. Кормят вкусно, все горячее. Волонтеры и люди от церкви приносят пирожки всякие, выпечку. Спасибо им и этому центру. Это настоящее спасение для таких, как мы", - говорит Людмила.

За обедом историю своей непростой жизни рассказала Светлана. Она здесь проживает около трех месяцев. В прошлом фельдшер с 30-летним стажем и косметолог сейчас осталась одна без дома и документов.

Центр социальной адаптации
Центр социальной адаптации. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Я работала сиделкой с проживанием. Потом у меня случился сердечный приступ, я попала в больницу. Пролежала там две недели. А работа такая, что нужно каждый день быть, тяжелые больные не могут и дня без сиделки. Мне нашли замену. Пойти мне было некуда, никого нет. Так оказалась в этом центре.

Здесь ко мне отнеслись очень внимательно. Состояние было у меня тяжелое, за мной медики ухаживали, помогали. Проблема в том, что нет документов. Они лет 10 как потеряны, восстановить сложно. Как решится с документами, буду искать работу медиком", - рассказывает Светлана.

Центр социальной адаптации
Центр социальной адаптации. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С документами здесь проблема у многих. Центр "Пана" помогает своим постояльцам с их восстановлением. Но процесс это долгий, кропотливый и не всегда заканчивается успехом. Если постоялец - гражданин Казахстана, то восстановление документов займет 2-3 месяца. Но немало здесь людей с еще советским паспортом.

Центр социальной адаптации
Центр социальной адаптации. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Они остались с красным паспортом, советским, образца 1974 года. Удостоверение гражданина РК они не получали. Вот по ним сейчас очень тяжело. Времени прошло прилично. Эти районы, области переименовались, сейчас по-другому называются.

Болат Айтмурзаев
Болат Айтмурзаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сами они в преклонном возрасте и уже не помнят названий. Многие не могут правильно назвать место рождения. Примерно скажут. Мы запрос отправляем, а там информация не найдена", - рассказывает директор центра социальной адаптации "Пана" Болат Айтмурзаев.

В таком случае помогают консульства и миграционная полиция. Долгие и кропотливые расследования порой занимают год. Сейчас в центре соцадаптации 40 постояльцев пока без документов.

Центр социальной адаптации
Центр социальной адаптации. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Что касается условий для проживания, у каждого здесь свое койко-место, полка в тумбочке и шкафчик с замком. Стоит отметить чистоту и порядок в комнатах. Также есть холодильник для личных продуктов и телевизор, у которого, как правило, пусто не бывает.

"Постельное белье меняют каждую неделю. Предоставляются гигиенические средства: зубная щетка, паста, мыло, шампунь и все необходимое. Из одежды предоставляется только нижнее белье по стандарту.

Центр социальной адаптации
Центр социальной адаптации. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А верхняя одежда через спонсоров. ОО "Тепло" хорошо нам помогает, "Красный крест" раньше хорошо помогал с одеждой, обувью. Возле супермаркетов стоят ящики по сбору", - рассказывает директор центра "Пана".

Из досуга - спортплощадка, теннисный столик, а еще карты, шахматы и шашки. Но, главное, общение, подчеркивает Владимир. Его сюда привезли из больницы, после того как гангрена отняла у мужчины обе ноги.

Владимир
Владимир. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"На "Байконуре" работал. Можно сказать, космонавтов запускал. Видел, как впервые казах в космос полетел, как "Буран" запускали. На "Медеу" работал, мы как раз этот лед делали. Дорожником работал долгие годы. Много где был и работал. Но вот как жизнь сложилась. Сейчас без ног и без сопровождения не могу", - говорит Владимир.

Центр социальной адаптации
Центр социальной адаптации. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Людей с инвалидностью в центре немало. О них здесь заботится медперсонал. Только за утро медсестра Гульсара Искабаева сделала 18 перевязок.

"Очень много поступает с обморожениями. Особенно часто страдают пальцы ног. Иногда привозят с черными-черными пальцами с сухой гангреной.

Гульсара Искабаева
Гульсара Искабаева. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Им больно, не могут ходить. Доходит до ампутации. Мы оказываем первую медпомощь, но если случай серьезный, то вызываем "скорую", - рассказывает медсестра.

Бахыткул Сарсенова
Бахыткул Сарсенова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Всех обследуем на болезни. Есть врач. Кому нужно, ставим уколы или систему. Болезни разные у людей. Часто поступают с пневмонией, ОРВИ, обморожениями особенно зимой. Много тех, кто после ампутации", - говорит медсестра Бахыткул Сарсенова.

Центр социальной адаптации
Центр социальной адаптации. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Работает в центре и социальный патруль. Бригада посещает вокзалы и базары, где скапливаются бездомные. Но мало кто соглашается ехать в центр адаптации.

Временную крышу здесь обретают и те, кто недавно вышел на свободу. Среди них Амантай, который последние 23 года провел за решеткой за убийство человека.

Амантай
Амантай. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Последний срок я в Караганде отсидел. Сейчас у меня много болезней и возраст уже преклонный - 72 года. Я в коляске, сам не хожу. Конечно, за 23 года мир сильно изменился. Кому я сейчас нужен?

Мы стали никому не нужны. А здесь мне нравится. Ухаживают, кормят. Что дальше делать, пока не знаю. Пока хочу побыть среди людей, адаптироваться, привыкнуть к новому миру", - говорит Амантай.

Центр социальной адаптации
Центр социальной адаптации. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Правило номер один в этом центре - не употреблять алкоголь и наркотики. Иначе можно лишиться своего койко-места.

У каждого подопечного здесь непростая история. Большинство одинокие, многие остались без детей, потеряли связь с родственниками. Но находиться в центре можно максимум год.

Центр социальной адаптации
Центр социальной адаптации. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За это время сотрудники восстанавливают документы, оформляют пенсию, пособия по инвалидности, помогают найти работу. А еще устраивают в дома престарелых, лечат от болезней и во всех смыслах помогают встать на ноги.

Центр социальной адаптации
Центр социальной адаптации. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Центр социальной адаптации
Центр социальной адаптации. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Центр социальной адаптации
Центр социальной адаптации. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056263-mne-nashli-zamenu-kak-feldsher-s-30-letnim-stazhem-okazalas-v-tsentre-dlya-bezdomnyh-v-almaty/

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