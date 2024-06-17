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Каждый 25-й выпускник школы в Казахстане получил "Алтын белгі"

Опубликовано:

Алтын белгі
Знак "Алтын белгі". Фото: KAZ.NUR.KZ/Петр Карандашов

Из 186 тысяч выпускников школ в 2024 году знак "Алтын белгі" получили 7420 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство просвещения РК.

В Telegram-канале Минпросвещения опубликована информация о количестве выпускников, получивших знак "Алтын белгі".

"В 2024 году 186 тысяч выпускников окончили 11 классов. Среди них 7420 человек удостоены знака "Алтын белгі", а 13 727 выпускников получили аттестат об общем среднем образовании с отличием", - сообщили в Минпросвещения.

Таким образом, в 2024 году почетный знак получил каждый 25 выпускник.

Согласно положению о знаке "Алтын белгі", им награждаются обучающиеся, получившие аттестат с отличием об основном среднем образовании, имеющие в соответствии с учебными программами основного, общего среднего образования или учебными программами автономной организации образования "Назарбаев интеллектуальные школы" годовые и итоговые оценки "5" по всем предметам в период учебы с 5 (6) по 11 (12) классы, четвертные оценки "5" по всем предметам в период учебы с 10 (11) по 11 (12) классы, прошедшие итоговую аттестацию по завершении общего среднего образования на оценку "5".

Ранее мы написали материал о сестрах-близняшках, которые стали обладательницами "Алтын белгі". Асель и Анель набрали высокие баллы на ЕНТ с первой попытки: Асель получила 111 баллов по комбинации предметов география-математика, а Анель - 104 балла по биологии и химии.

В 2021 году сообщалось, что на "дистанционке" из-за пандемии коронавируса росло число отличников. Тогда знак получили рекордные 9738 выпускников. Тогда представители сферы образования признали, что проблема роста отличников на дистанционной форме обучения действительно имела место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118528-kazhdyy-25-y-vypusknik-shkoly-v-kazahstane-poluchil-altyn-belg/

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