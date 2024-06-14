Автобус с туристами из Великобритании застрял в песках в Қонаеве (видео)

На помощь к иностранным гражданам в Қонаеве пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал министерства по ЧС Казахстана.

По данным ведомства, вблизи зоны отдыха в песке застрял автобус, в котором находилось 20 человек. Все они - туристы из Великобритании.

Прибывшие к месту вызова спасатели отбуксировали автомобиль на очищенный участок автодороги. Медпомощь туристам не потребовалась.

Напомним, в мае двое парней 19 лет заблудились в горах Алматы и обратились за помощью к спасателям. Их удалось найти живыми.

В конце мая в горах Алматинской области был спасен турист - мужчина заблудился во время похода. Мужчина был найден вблизи ущелья Алма-Арасан. Его искали кинологи и спасатели.

В начале мая этого года в Туркестанской области туристам понадобилась помощь спасателей - три человека взобрались на гору, но не смогли спуститься самостоятельно.