Турист потерялся в горах Алматинской области

В горах Алматинской области был спасен турист - мужчина заблудился во время похода. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС РК, передает NUR.KZ.

Как уточнили в ведомстве, в Карасайском районе проводились поиски 20 летнего мужчины, который заблудился при спуске с горы в районе Большого Алматинского Пика.

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда с помощью кинологического расчета незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам, отметили в МЧС.

Вскоре поисковой группой пропавший мужчина был найден вблизи ущелья Алма-Арасан.

В медицинской помощи турист не нуждался, добавили в МЧС.

Напомним, в минувшее воскресенье 11 подростков поднялись на гору в Алматинской области и потерялись - ребята не отложили поход, несмотря на плохие погодные условия. Один парень получил травму.

Сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет, поднялись в горы. Сначала они нашли пятерых членов группы, в том числе пострадавшего, которому оказали доврачебную помощь. Их спустили вниз, а после отыскали остальных.