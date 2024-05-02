Туристы застряли на горе в Туркестанской области
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В Туркестанской области туристам понадобилась помощь спасателей - три человека взобрались на гору, но не смогли спуститься самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.
Как сообщается на официальной Instagram-странице Департамента по ЧС Туркестанской области, инцидент произошел в селе Каскасу.
"Двое мужчин и женщина поднялись на 2800 км над уровнем моря и не смогли самостоятельно спуститься. Спасатели бросились к ним на помощь, поднялись на вершину и спустили людей", - говорится в сообщении ДЧС.
Никому из туристов медицинская помощь не понадобилась.
Ранее помощь спасателей понадобилась также туристам в горах Алматы - один из мужчин скатился вниз по склону, а второй не смог спуститься самостоятельно. Спасатели спустили их вниз и передали медикам.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК рекомендуется:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", – подчеркивают специалисты.
При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2094353-turisty-zastryali-na-gore-v-turkestanskoy-oblasti-video/