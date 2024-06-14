Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Прокуратура оштрафовала "Алматыгаз" за ущемление прав абонентов

Опубликовано:

Труба газопровода
Труба газопровода. Иллюстративное фото: pixabay.com

Проверка показала, что ТОО "Абонентский расчетный центр "Алматыгаз" злоупотребляло своим доминирующим положением на рынке, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматы.

В прокуратуре Алматы сообщили, что в ходе проверки в деятельности ТОО "Абонентский расчетный центр "Алматыгаз" были установлены факты злоупотребления доминирующим положением.

"Они были выражены в ущемлении законных прав потребителей путем. ТОО уклонялось от выполнения обязательных работ по ежегодному техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и газопотребляющих систем, несмотря на заключенные договоры.

По результатам проверки в отношении ТОО возбуждено административное производство по пункту 3-1 статьи 159 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" и для рассмотрения направлено в суд", - говорится в сообщении прокуратуры.

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы ТОО привлечено к административной ответственности, с наложением взыскания в виде административного штрафа на сумму 83,8 млн тенге.

Постановление суда вступило в законную силу, штраф оплачен в доход государства.

Напомним, в начале июня стало известно, что газовая компания в Алматы получила штраф в размере 65 млн тенге за необоснованные доходы.

В октябре 2020 года стало известно, что в целях минимизации воздействия на окружающую среду все теплоэлектроцентрали в Алматы переведут на газ.

В июле 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев поддержал строительство новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы вместо модернизации старой угольной и поручил приступить к реализации проекта.

В сентябре 2022 года стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен вложить деньги в перевод ТЭЦ-2 на газ.

Также сообщалось, что активная фаза по переводу ТЭЦ-2 в Алматы на газ придется на 2024 год, а завершится до конца 2026 года.

В начале этого года на заседании общественного совета АО "Самрук-Қазына" рассказали, на каком этапе находится перевод ТЭЦ Алматы на газ.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117694-prokuratura-oshtrafovala-almatygaz-za-ushchemlenie-prav-abonentov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.