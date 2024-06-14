Прокуратура оштрафовала "Алматыгаз" за ущемление прав абонентов

Проверка показала, что ТОО "Абонентский расчетный центр "Алматыгаз" злоупотребляло своим доминирующим положением на рынке, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматы.

В прокуратуре Алматы сообщили, что в ходе проверки в деятельности ТОО "Абонентский расчетный центр "Алматыгаз" были установлены факты злоупотребления доминирующим положением.

"Они были выражены в ущемлении законных прав потребителей путем. ТОО уклонялось от выполнения обязательных работ по ежегодному техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и газопотребляющих систем, несмотря на заключенные договоры.

По результатам проверки в отношении ТОО возбуждено административное производство по пункту 3-1 статьи 159 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" и для рассмотрения направлено в суд", - говорится в сообщении прокуратуры.

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы ТОО привлечено к административной ответственности, с наложением взыскания в виде административного штрафа на сумму 83,8 млн тенге.

Постановление суда вступило в законную силу, штраф оплачен в доход государства.

Напомним, в начале июня стало известно, что газовая компания в Алматы получила штраф в размере 65 млн тенге за необоснованные доходы.

В октябре 2020 года стало известно, что в целях минимизации воздействия на окружающую среду все теплоэлектроцентрали в Алматы переведут на газ.

В июле 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев поддержал строительство новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы вместо модернизации старой угольной и поручил приступить к реализации проекта.

В сентябре 2022 года стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен вложить деньги в перевод ТЭЦ-2 на газ.

Также сообщалось, что активная фаза по переводу ТЭЦ-2 в Алматы на газ придется на 2024 год, а завершится до конца 2026 года.

В начале этого года на заседании общественного совета АО "Самрук-Қазына" рассказали, на каком этапе находится перевод ТЭЦ Алматы на газ.