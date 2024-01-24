Перевод ТЭЦ Алматы на газ: стало известно, на каком этапе находится проект
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На заседании общественного совета АО "Самрук-Қазына" рассказали, на каком этапе находится перевод ТЭЦ Алматы на газ, передает корреспондент NUR.KZ.
"В 2023 году мы приступили к практической реализации по переводу ТЭЦ на газ. По обоим проектам на сегодня обеспечены источники финансирования, заключены соответствующие соглашения с банками, заключены контракты", - сообщил управляющий директор по стратегии и управлению активами АО "Самрук-Қазына" Ернат Бердигулов.
По его словам, по ТЭЦ-2 заключены договоры на поставку основного оборудования. Жакупов сообщил, что, к примеру, турбина будет закуплена у компании Siemens.
"По ТЭЦ-3 подписано соглашение о резервировании турбинного оборудования итальянской компании. Ведется разработка проектной документации по обоим и строительство временных сооружений", - рассказал Ернат Бердигулов.
Он добавил, что строительство планируется реализовать в установленные сроки - в 2026 году.
Напомним, ранее сообщалось, что активная фаза по переводу ТЭЦ-2 в Алматы на газ стартует в следующем 2024 году, а завершиться должна до конца 2026 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2057241-perevod-tets-almaty-na-gaz-stalo-izvestno-na-kakom-etape-nahoditsya-proekt/