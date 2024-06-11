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Макароны и рис продают по завышенным ценам в Павлодарской области

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Макароны лежат в банке
Макароны. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в акимате Павлодарской области обсудили меры по обеспечению стабильности цен на социально значимые продукты питания, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, первым вопросом на совещании стали цены на продукты.

Выяснилось, что индекс цен на социально значимые продукты в регионе снижается. Динамика снижения наблюдается по ценам на лук, картофель, капусту, подсолнечное масло.

Вместе с тем, по данным статистики, зафиксировано превышение пороговых значений цен на макароны и в 6 районах - на рис.

На сегодняшний день в стабфонде имеется 13,9 тыс. тонн продукции. Глава региона Асаин Байханов отметил слабую работу по выборке продукции из стабфонда.

"Поручаю всем акимам, в первую очередь, района Теренколь, Павлодарского, Актогайского и Щербактинского районов активизировать работу в этом направлении", - сказал аким Павлодарской области.

С начала года комиссия по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования устранила 64 посредника.

После обсуждения каждой позиции продуктов глава региона поручил усилить контроль по соблюдению 15% торговой надбавки и каждую субботу проводить сельхозярмарки.

Напомним, ранее сообщалось, что на прилавках Павлодара стало появляться все больше завозных овощей, а в местном стабфонде социально значимые товары заканчиваются. Чиновники говорили, что запасов надолго не хватит. Отмечалось, что власти ведут переговоры по закупу в стабфонд свежих овощей из Узбекистана и Таджикистана.

Также на днях глава региона Асаин Байханов совершил рабочий объезд Павлодара. Он побывал в музыкальном колледже и ознакомился с ходом ремонтных работ в городе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115663-makarony-i-ris-prodayut-po-zavyshennym-cenam-v-pavlodarskoy-oblasti/

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