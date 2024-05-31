Установленное в прошлом году футбольное поле разваливается в Павлодаре

В Павлодаре на футбольном поле, установленном осенью прошлого года, уже разваливается забор. По словам местных жителей, в акимате о проблеме знают, но ничего не предпринимают, передает "Ирбис TV".

Новое футбольное поле расположено во дворе домов 291 и 293 по проспекту Назарбаева. О нем жители Дачного микрорайона просили с 2017 года, а радовались ему недолго.

Поле установили осенью прошлого года и буквально через неделю сетка посыпалась, жалуются люди. Ограждение не выдерживает ударов мяча и с каждым днем все больше разваливается.

"Да, все хорошо, все красиво. Сетку натянули, вроде все красиво, но качества - ноль. Мы как жители, нас интересует, кто сдавал, кто организовывал приемку, какая-то приемка была или не была. Как это все происходило и почему так происходит", - отметил житель Дачного микрорайона Ильдар Адак.

Футбольное поле. Фото: irbistv.kz

"Здесь играет весь Дачный микрорайон. У нас 16 многоэтажных домов. Данное футбольное поле у нас одно. Детей очень много. Заняты дети спортом. Сегодня просто погодные условия подвели, а так здесь просто кишит детьми с утра до вечера. Вечером выходят взрослые люди играть", - рассказала директор обслуживающей организации Фатима Кадымова.

Такая же проблема обнаружилась и во дворе на улице Машхур Жуспа, 286. На обращения жителей чиновники не отвечают. Журналистам в городском акимате также не посчитали нужным прокомментировать ситуацию.

А в отделе спорта просят подождать. Футбольные поля ремонтируют по графику. В Дачный микрорайон приедут чинить в порядке очереди.

Ранее жители столицы отсудили у акимата денежную компенсацию за то, что их сын получил телесные повреждения из-за некачественного покрытия футбольного поля. Как посчитал суд, вина местных властей заключалась в ненадлежащем содержании принадлежащего им имущества.

В прошлом году в Астане 10-летний мальчик погиб после падения футбольных ворот на территории школы. Позже стало известно, что ребенок был вратарем. В какой-то момент он повис на воротах, и железная конструкция упала. По факту смерти мальчика было возбуждено уголовное дело.