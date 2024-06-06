Руины оставили после себя коммунальщики в Павлодаре

В Павлодаре новую баскетбольную площадку перекопали почти год назад, чтобы устранить аварию на сетях, но до сих пор не восстановили. Жители переживают за безопасность своих детей, передает "Ирбис TV".

Как сообщает телеканал, сейчас площадка больше похожа на поле битвы. На ней не то, чтобы в мяч поиграть, пройти нормально - настоящее испытание.

Изувеченной баскетбольная зона стала не по вине вандалов. Площадка появилась во дворе дома по улице Каирбаева два года назад. Однако радовала местных жителей недолго, до прошлой осени. Тогда здесь провели ремонт коммуникаций.

"Какие-то коммунальные службы здесь раскопали трубы и после этого ничего не восстановили. Тут есть место небольшое, если нельзя прямо на коммуникациях сделать площадку, я думаю, рядом можно, здесь есть тоже небольшая площадка, поставить тренажеры какие-то", - рассказал житель дома №80 по улице Каирбаева Валерий Гайдук.

Играть на этих руинах невозможно. Ни горок, ни качелей, ни турников во дворе тоже нет. По словам пенсионера, поэтому дети вынуждены ходить на соседние площадки.

Покрытие на площадке. Фото: irbistv.kz

Между тем чиновники обещают обновить стритбольную зону. А кроме того, обследовать этот участок на наличие подземных инженерных сетей и установить на свободном месте спортивные тренажеры.

Ранее стало известно, что в Павлодаре ребенку понадобилась помощь спасателей после игр на детской площадке - он застрял в металлическом кольце. Прохожие также пытались помочь мальчику, но ничего сделать не смогли.

А в области Ұлытау обустройство детских площадок обернулось судебным разбирательством - акимат Жезказгана подал иск против подрядчика. По словам заказчика, качество не соответствует техническим требованиям. Более того, подрядчики не завершили оговоренный объем работ.