Аэропорт Астаны сделал заявление по летнему периоду работы

Аэропорт Астаны в пиковый летний период продлевает регламент работы. Подчеркивается, что это делается для удобства пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на аэропорт.

"На основании обращений со стороны авиаперевозчиков, проектной группой технических специалистов управляющей компании аэропорта оптимизирован технологический процесс по ремонту на аэродроме.

В связи с высоким сезонным спросом в летний период на воздушные перевозки для удобства пассажиров с 14 июня т. г. продлевается регламент работы аэропорта с ежедневным технологическим перерывом (с 23:00 до 00:30).

На время проведения работ аэропортом будет обеспечена годность взлетно-посадочной полосы, ремонтные работы будут осуществляться на других участках аэродромных покрытий (магистральная рулежная дорожка, рулежные дорожки, перрон) с последующим переходом на взлетно-посадочную полосу", – говорится в сообщении аэропорта в Telegram.

На сегодня, как отмечают представители аэропорта, работы ведутся на магистральной рулежной дорожке, что не препятствует функционированию аэропорта.

В целях удовлетворения спроса на авиаперевозки, как ожидается, авиакомпании оперативно пересмотрят расписание по внутренним перелетам и обеспечат дополнительные рейсы по популярным направлениям.

В связи с этим пассажирам рекомендуется проверять наличие билетов через официальные сайты авиакомпаний.

В Telegram-канале Министерства транспорта тем временем разместили видео самого ремонта. Посмотреть его можно ниже.