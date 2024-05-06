Информацию о срыве капремонта в аэропорту Астаны прокомментировали в КГА

В Комитете гражданской авиации отреагировали на информацию в Сети касательно срыва капремонта взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации в Telegram-канале, информация, которая распространяется на отдельных страницах в социальных сетях касательно срыва капитального ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны, не соответствует действительности.

"С 1 мая в аэропорту Астаны совместно с генеральным подрядчиком "Mabetex Group" начались мероприятия по мобилизации для проведения работ по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы.

Для проведения асфальтобетонных работ генподрядчиком привлечена компания АО "К-Дорстрой", которая имеет опыт реконструкции аэродромных покрытий в аэропортах городов Астана, Актобе, Шымкент, Кызылорда, Тараз, Талдыкорган, Уральск и Петропавловск.

На сегодняшний день продолжаются инженерно-геодезические изыскания на объекте, стягивается специальная техника, осуществляется поставка инертных материалов", — говорится в сообщении комитета.

В связи с этим, по информации пресс-службы КГА, авиарейсы в международном аэропорту Астаны не будут выполняться с 10 вечера до 6 утра.

Здесь же отметили, что действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта была введена в эксплуатацию более 20-ти лет назад и проведение капремонта было первоочередной задачей инвестора в период доверительного управления.

"В связи с изменением расписания рейсов, пассажиропоток на этот период увеличиться в 2 раза. Также для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров столичного аэропорта увеличены зоны предполетного досмотра. При этом не исключаем, что в предполетном досмотре может быть избыточный пассажиропоток и возможно увеличение количества транспорта на привокзальной парковке.

В связи с этим администрация аэропорта просит пассажиров прибыть в аэропорт раньше, чем за 3-4 часа, для успешного выполнения рейсов. Вместе с этим сообщаем, что имеется бесплатная парковка аэропорта на 300 автомобилей напротив крытой парковки. Кроме того, для пассажиров с особыми потребностями имеются бесплатные специальные парковочные места на первой линии и услуги агентов PRM", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что назначен персонал для круглосуточной информационной поддержки пассажиров на территории аэропорта и в терминалах.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала мая в аэропорту Астаны введут ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. В связи с этим в КГА рекомендовали пассажирам уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.

Также позже стало известно, что аэропорт Астаны перестанет обслуживать ночные рейсы с 1 мая.

В начале года также сообщалось, что ремонт в столичном аэропорту продлится почти год.

Согласно информации на официальном сайте столичного аэропорта, аэропорт Астаны был основан в 1931 году, за все время своего существования достиг возможности обслуживания всех типов воздушных судов без ограничения в любую погоду. 1 декабря 2021 года аэропорт отмечал свое 90-летие.