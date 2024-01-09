Почти год продлится ремонт аэропорта Астаны: будут введены ограничения

Вчера в аэропорту Астаны состоялось первое совещание по проведению капитального ремонта взлетно-посадочной полосы и аэродрома, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.

Как сообщается на официальном сайте Министерства транспорта РК, в совещании приняли участие вице-министр транспорта Талгат Ластаев, руководители госорганов в сфере гражданской авиации Казахстана, руководство Terminals Holding, Terminals Astana Airport Management LLP, которые взяли на себя управление аэропортом.

"Самой важной задачей, поставленной правительством Казахстана перед иностранным инвестором, взявшим на себя управление международным аэропортом Астаны, было проведение в ближайшее время капитального ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта.

С момента строительства аэродрома международного аэропорта Астана проходит текущий ремонт. В последний раз взлетно-посадочные полосы столичного аэропорта проводился текущий ремонт в июле-августе прошлого года", - говорится в сообщении Минтранспорта.

Ластаев отметил, что и сами казахстанцы, и президент справедливо критикуют взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта. Вице-министр считает, что после ремонта транзитный потенциал аэропорта Астаны повысится, а безопасность полетов поднимется на новый уровень.

Представители компании Terminals Holding участвовали в совещании с помощью видеоконференцсвязи из Абу-Даби. Они заверили, что сейчас готовятся к капитальному ремонту аэродрома. Инвесторы намерены провести анализ проектно-сметной документации в январе-феврале и определить подрядчика в конце февраля и в начале марта.

По планам инвесторов, если погода позволит, к началу апреля на аэродроме должен начаться капитальный ремонт.

"Капитальный ремонт по предварительному плану займет 12 месяцев. Однако во время капитального ремонта аэропорт продолжит работу. Взлет и посадка могут быть ограничены только в дневное время года", - добавили в министерстве.

Напомним, осенью прошлого года стало известно о передаче аэропорта Астаны в операционное управление компании из ОАЭ.

Сообщалось, что инвестор - группа компаний Terminals Holding - быстрорастущее авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на перспективных рынках Азии и Африки, а также связанное с крупной портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports.

Инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом.

В конце ноября в Минтранспорта сообщали, что аэропорт Астаны с приходом арабского инвестора будет развиваться по стандартам аэропорта в Абу-Даби. В ведомстве подчеркивали, что инвестор проведет ремонт взлетно-посадочной полосы и аэровокзального комплекса.

Добавим, на официальном сайте воздушной гавани столицы говорится, что Международный аэропорт Астаны является одним из современных аэропортов на евразийском континенте, история которого берет свое начало с 1930 года. 1 декабря 2021 года аэропорт отмечал свое 90-летие.