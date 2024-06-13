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Казахстанка подала в суд на сына и невестку из-за долга по расписке в 4,4 млн тенге

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Женщина держит в три пачки денег
Женщина держит в руках деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жительница Риддера дала родному сыну в долг 4,4 млн тенге на семейные нужды. Этот заем стал поводом для иска, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску о признании долга общим и определении долей в нем равными рассматривалось Риддерским городским судом.

Иск был мотивирован тем, что казахстанка, являясь матерью ответчика, одолжила сыну 4,4 млн тенге для погашения кредита.

"Данный заем был оформлен ответчиком в период брака в интересах семьи, полученные заемные средства были использованы на семейные нужды, большая часть - на погашение кредита. Следовательно, ответчики (сын истицы и его жена - прим. ред.) несут равную ответственность по долговым обязательствам, возникшим в браке, и обязанность по возврату является общим обязательством супругов", - установил суд.

Сын с предъявленным иском согласился, а также пояснил, что после погашения кредита они с супругой были у его матери, он написал расписку, при этом его жена находилась рядом.

А его супруга иск свекрови не признала и обратилась со встречным иском о признании расписки недействительной. Она мотивировала это тем, что расписка подписана лишь одним мужем, ее письменного согласия на получение заемных средств не имеется.

"Как супруга ответчика она не знала о данной расписке и сделке. Считает, что данная расписка является безвозмездной сделкой между истцом и ее сыном. Написанию данной расписки послужило возбуждение исполнительного производства по взысканию алиментов в отношении бывшего супруга на содержание ребенка, полагает, что в целях сохранения имущества в виде квартиры и была составлена данная расписка", - пояснили в суде.

Из представленных суду доказательств суд пришел к выводу во встречном иске отказать. А иск о признании долга общим и определении долей в нем равными, взыскании суммы - удовлетворить.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее 68-летняя жительница Актобе обратилась в суд с просьбой взыскать алименты со своего взрослого сына. По делу было заключено соглашение - мужчина обязался ежемесячно выплачивать нетрудоспособной матери алименты в размере 151 тыс. тенге.

А жительница Астаны через суд пыталась выселить из принадлежащей ей квартиры свою бабушку и тетю. Суд отказал женщине в удовлетворении иска, так как бабушка является пенсионеркой, прописана в квартире и другого жилья не имеет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117076-kazahstanka-podala-v-sud-na-syna-i-nevestku-iz-za-dolga-po-raspiske-v-4-4-mln-tenge/

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