"Неудобная функция": почему казахстанцам стали приходить микровызовы на телефон и как их отключить

Многие казахстанцы заявляют о неудобной функции микровызова. Ее еще называют "недозвоном" или "автодозвоном". Сотовые операторы объяснили, для чего нужна эта функция, передает корреспондент NUR.KZ.

Независимо от сотового оператора казахстанцы получают микровызовы. Это очень неудобная функция, которая только путает людей, считает один из абонентов Руфия и приводит следующий пример. Девушка регулярно звонит своей маме, но часто не дозванивается – абонент не отвечает. Меньше чем через пять минут Руфие приходит так называемый микровызов.

"Выглядит так, что моя мама перезванивает мне. Но как только я отвечаю на звонок, он сбрасывается. Я думаю, что это мне перезвонили и начинаю звонить снова. А потом выясняется, что никто мне не звонил на самом деле. Это просто такая функция у оператора связи", – негодует Руфия.

Наш корреспондент обратился к операторам сотовой связи, чтобы узнать для чего существует данная функция и можно ли ее отключить.

"USSD команда *434* отвечает за уведомления о пропущенных звонках или недозвонах. Это бесплатная услуга, которая включена по умолчанию, нужна для того, чтобы абонент понимал, что тот, кому он звонил, на связи, и можно ему позвонить. Команда *434*4# отключает эти уведомления", – ответили в пресс-службе Beeline Казахстан.

В АО "Кселл" нам сообщили, что функция микровызова или уведомления о пропущенных звонках работает для удобства абонентов - чтобы он не пропустил важный звонок.

"Функция работает даже при нулевом балансе на счету абонента или если у его предполагаемого собеседника телефон выключен или находится вне зоны действия сети. В каждом из случаев адресату отправляется уведомление о пропущенном вызове", – сообщили в пресс-службе АО "Кселл".

Также в АО "Кселл" пояснили, что, поскольку технические настройки сети оператора для всех абонентов одинаковые, бесплатная функция микровызова не является подписочным сервисом или услугой. То есть абоненту невозможно самостоятельно отключить данный сервис.

А в пресс-службе Tele2/Altel сообщили, что данная услуга бесплатная и действует у всех операторов Казахстана уже 10 лет. Она была запущена для всех брендов одним поставщиком услуг и является базовой.

"Главное ее преимущество – дать возможность абонентам всегда оставаться на связи. Обеспечивать, к примеру, безопасность детей или пожилых людей. Услуга помогает клиентам Tele2/Altel, так же, как и других операторов, при нулевом балансе быть на связи со своими близкими/друзьями/собеседниками.

В случае пропущенного звонка, абоненту поступает короткий вызов с номера звонившего абонента. Даже если собеседник – пользователь другой сети", – сообщили пресс-службе Tele2/Altel.

Сейчас отключить услугу можно с помощью обращения в call-центр оператора, отметили в пресс-службе Tele2/Altel.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сотовая связь рекордно подорожала в Казахстане. Цены повысили сразу на 6,2% за месяц. Это самый сильный прирост цен как минимум за последние 13 лет.

А председатель Агентства РК по защите и развитию конкуренции Марат Омаров заявил о ценовом сговоре, существующем между казахстанскими операторами связи.