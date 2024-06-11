Появились подробности исчезновения 19-летнего парня в ЗКО

В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области озвучили подробности исчезновения 19-летнего парня с аутизмом. Оказалось, что он ушел искать работу, передает NUR.KZ.

Как сообщает ДП ЗКО на своей странице в Instagram, 10 июня с заявлением в полицию обратилась жительница села Рубежка Байтерекского района. Она рассказала, что ее сын Игорь Исраилов 2005 года рождения 6 июня примерно в 08.20 утра ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На установление местонахождения парня ориентирован весь личный состав ДП ЗКО.

Установлено, что он ушел в поисках работы. Ранее неоднократно уходил без предупреждения и подрабатывал в крестьянских хозяйствах", - отметили в ведомстве.

В полиции призвали всех, кому известно местонахождение молодого человека, звонить в 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области пропал 19-летний Игорь Исраилов. Указывалось, что парень страдает аутизмом.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить правоохранителям, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Стражи порядка обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений – ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.