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"Когда уже мозги появятся?": выпускники высунулись из окон движущегося авто в Алматы (видео)

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Школьники в авто в Алматы
Школьники в авто в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__official

Группа молодых людей в школьной форме высунулись из окон авто по пояс во время его движения по оживленной дороге в Алматы. Полиция проведет проверку, передает NUR.KZ со ссылкой на городской ДП.

На кадрах, опубликованных в Instagram-профиле kris__p__official, - оживленная дорога днем. По ней едет машина, из которой по пояс из окон высунулись три молодых человека в школьной форме, предположительно, выпускники.

"По городу в 17:45 ехала группа из 5-6 автомобилей, перекрывая дорогу и устраивая беспредел", - говорится в описании к публикации.

"Каждый год одно и то же. Когда уже мозги появятся?" - пишут авторы на видео.

На ролик отреагировали в ДП города.

"По данному факту сотрудниками УМПС будет проводится проверка, по результатам будут приняты меры", - гласит ответ.

Отметим, что в этом году казахстанским выпускникам запретили проводить пышные мероприятия в ресторанах и устраивать выезды на автомобилях.

Накануне 25 мая представители МВД вновь напомнили об ответственности за нарушение запретов.

Между тем выпускники в Мангистауской области устроили массовую драку прямо посреди последнего звонка. 47 несовершеннолетних доставили в отдел полиции, а их родителям пришлось принести извинения.

Недавно на дороге в Алматы задержали подростков. Выяснилось, что водителю машины всего 16 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116590-kogda-uzhe-mozgi-poyavyatsya-vypuskniki-vysunulis-iz-okon-dvizhushchegosya-avto-v-almaty-video/

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