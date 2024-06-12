"Летающие пираньи": облепленное мошками авто сняли на видео в Павлодарской области

Жалобы на полчища мошек в двух районах Павлодарской области поступают от жителей чиновникам. В сети появилось видео, где автор продемонстрировал результат своей поездки по трассе, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсети автолюбитель опубликовал видео, сделанное после поездки по трассе между Иртышским и Актогайским районами в Павлодарской области.

На кадрах мужчина демонстрирует множество мошек, которые облепили машину. Пользователи принялись массово жаловаться на ситуацию.

"Только вышли на улицу, уже детей искусали, волдыри такие, будто осы ужалили", "Это не новость. Это каждый год", "Приезжаешь домой, машина вся в мошке", "Не мошка, а летающие рыбы-пираньи", "Еле отмыла машину, такая же ерунда была, теперь в районы не выезжаю", - пишут комментаторы.

Между тем научная группа оценивает работу подрядчика хорошо. Необходимо было достигнуть 80% эффективности и сделать это смогли. По крайне мере, по комарам. А вот по мошкам нашествием происходящее никак не могут назвать.

"Все-таки середина и конец апреля, начало мая у нас были достаточно теплые. Поэтому было необходимо принимать меры, иначе бы уже к 1 мая кровососущих в виде комаров, допустим, было бы полно", - пояснил руководитель научной группы Канат Ахметов.

Чиновники уверяют, что жалоб на самом деле не так уж и много. Официально поступило лишь порядка 20 за все время.

"Действительно, по селу Исы Байзакова Иртышского района, селам Кожамжар, Естай, Муткенова Актогайского района мы все эти сигналы отслеживаем. Да, действительно они есть. Но это единичные случаи. Никто не отрицает наличие мошкары, это природное нормальное явление, к которому нужно с понимаем относиться", - сообщил заместитель руководителя Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Дияр Каиркенов.

В 2024 году власти приняли решение увеличить площади обработок в два раза. На борьбу с гнусом направили 2,9 млрд тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что паводки в Уральске привели к обилию комаров и мошкары. На борьбу с насекомыми тогда выделили 105 миллионов тенге.

Недавно аким Павлодарской области Асаин Байханов с рабочей поездкой побывал в Актогайском районе, где в том числе заслушал отчет о ходе дезинсекционных работ. Глава региона отметил, что уничтожить всех комаров и мошек невозможно, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы, но предотвратить массовый вылет необходимо для защиты населения, птиц, животных.