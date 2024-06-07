Аким Павлодарской области заявил, что уничтожить всех комаров и мошек невозможно

Аким Павлодарской области Асаин Байханов с рабочей поездкой побывал в Актогайском районе, где в том числе заслушал отчет о ходе дезинсекционных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима, против гнуса в Актогайском районе обрабатывают 20 тыс. га, значительно увеличив площадь против 3,5 тыс. га в прошлом году. Пешие обработки начали с 23 апреля, авиаобработки - с 5 мая.

"Глава региона отметил, что уничтожить всех комаров и мошек невозможно, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы, но предотвратить массовый вылет необходимо для защиты населения, птиц, животных", - подчеркнули в акимате.

Ранее глава Павлодарской области Асаин Байханов рассказал, что в низовьях реки Иртыш - в Иртышском и Железинском районах Павлодарской области, есть жалобы жителей на появление гнуса, хотя в прошлом году таковых не было.

В Экибастузе продолжаются дезинсекционные работы против гнуса. Барьерные мероприятия в городе проводятся на внутриквартальных территориях, в парках, скверах и в частном жилом секторе.