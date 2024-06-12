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"Остановили машину и начали избивать": жесткая драка на дороге в Алматы попала на видео

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Трое мужчин у машины
Трое мужчин у машины. Скриншот: instagram.com/almatinec_life

В соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин избивают кого-то в машине. Ролик прокомментировали в департаменте полиции Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-профиле almatinec_life появилось видео, на котором несколько человек бьют кого-то сидящего в авто ногами, затем вытаскивают парня из машины и отводят в неизвестном направлении.

" В 4 утра на Райымбека - Баумана. Они ехали на машине, подрезали, остановили эту машину и начали избивать. Сказали, что у них огнестрел", - говорится в описании.

Внимание: на видео присутствуют сцены насилия и нецензурная брань!

Ролик прокомментировали в департаменте полиции города.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению участников инцидента. Подозреваемые непременно будут задержаны и привлечены к ответственности. Другие обстоятельства устанавливаются", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в городском ДП.

Отметим, в мае в Сети появилось видео конфликта на дороге в Алматы с пьяным посетителем заведения. Виновника задержали и арестовали на 15 суток.

В конце мая очевидцы засняли мужчину, который затолкал девушку в машину, а затем прокатил на капоте парня, который хотел за нее заступиться.

В марте в Шымкенте вынесли приговор жителю, который переехал одного из мужчин во время конфликта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116212-ostanovili-mashinu-i-nachali-izbivat-konflikt-na-doroge-v-almaty-popal-na-video/

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