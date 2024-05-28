"Купить что-то цены не позволяют": павлодарцы говорят, что работают на холодильник

На прилавках Павлодара стало появляться все больше завозных овощей, а в местном стабфонде социально значимые товары заканчиваются. Чиновники говорят, что запасов надолго не хватит, передает корреспондент NUR.KZ.

На социальных прилавках Павлодара сейчас картофель стоит по 100 тенге, морковь по 120 тенге, свекла по 350 тенге. Многое реализуют собственного производства, однако все это урожай прошлого года. И он на исходе.

"Мы совместно выезжали на склады наших поставщиков, 250 тонн картофеля находится на складах урожая прошлого года и 120 тонн моркови. Да, это не так много. Цена вырастет, но я не могу вам сказать, на сколько. Это рынок, как поведет себя рынок, никто не сможет сказать", - сообщил заместитель председателя правления АО "СПК "Павлодар" Бек Уразгулов.

Чиновники говорят, что ведут переговоры по закупу в стабфонд свежих овощей из Узбекистана и Таджикистана. А павлодарцы тем временем и нынешние цены называют высокими. Говорят, работать приходится на холодильник, а на одиноких пенсионеров, пересчитывающих мелочь у прилавков, без слез и не взглянешь.

"Я вот смотрю, что есть бабушки, которые приходят и стоят просто на базарах, считают эту копейку, пенсию. У них нет возможности приобрести, попробовать что-то. Они посмотрят на эту же селедку, рыбу, но купить их цены не позволяют", - возмущается покупатель Берик.

Чиновники указывают, что цены в Павлодаре на сегодня упали на 0,1 процент по сравнению с прошлым месяцем. А вот жаловаться на высокую стоимость на стоит, в мае 2023 года цены были значительно выше.

Как отмечается на официальном сайте СПК "Павлодар", региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров - это оперативный запас продовольственных товаров, созданный для оказания регулирующего воздействия на агропродовольственный рынок и обеспечения продовольственной безопасности на территории областей.

В 2011 году по инициативе правительства в регионах были созданы стабилизационные фонды продовольственных товаров. Необходимость их создания обусловлена тем, что цены на основные виды продовольственных товаров подвержены межсезонным колебаниям.

Функции оператора программы выполняет специализированная организация - АО «СПК «Павлодар».

Задачами АО "СПК "Павлодар", как специализированной организации, в соответствии с утвержденными Правилами по формированию и использованию регионального стабфонда, является формирование стабилизационного фонда, хранение, а также реализация продукции в розничной сети социальных магазинов.

Формирование и использование стабилизационного фонда осуществляется СПК по рекомендации Комиссии по управлению региональным стабилизационным фондом продовольственных товаров в Павлодарской области.