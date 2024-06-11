Безработным казахстанцам начали предлагать "соцвыплаты" мошенники

Мошенники начали притворяться сотрудниками Центра трудовой мобильности и звонить безработным людям с предложением о соцвыплате, передает NUR.KZ со ссылкой на областной центр.

В Центре трудовой мобильности по Карагандинской области предупредили о том, что мошенники начали звонить безработным от их лица.

"В последнее время участились случаи звонков от мошенников с предложениями помощи в получении безвозмездных грантов для развития собственного мини-бизнеса или назначении социальной выплаты по потере работы.

Во время звонков мошенники выдают себя за сотрудников Карьерных центров, а также рассылают через социальные сети электронные письма с недостоверной информацией, опасными фишинговыми ссылками", - говорится в Instagram-посте.

При этом мошенники могут:

предлагать помощь в оформлении социальной выплаты по потере работы;

предлагать помощь в получении безвозвратных, безвозмездных грантов;

сообщать о якобы начисленной адресной социальной помощи и предлагать помощь в снятии денег, посредством чего выманивают данные платежных карт и так далее;

подменяют телефонные номера на телефоны реальных организаций, государственных служб и работодателей.

Представители центра отметили, что ничего из вышеперечисленного не делают, а также не требуют деньги за свои услуги и участие в мероприятиях. Все услуги в сфере содействия занятости населения предоставляются бесплатно офлайн и онлайн через портал Enbek.kz.