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Безработным казахстанцам начали предлагать "соцвыплаты" мошенники

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Звонок, поступающий от незнакомого номера
Телефонный звонок. Иллюстративное фото: d3sign/Getty Images

Мошенники начали притворяться сотрудниками Центра трудовой мобильности и звонить безработным людям с предложением о соцвыплате, передает NUR.KZ со ссылкой на областной центр.

В Центре трудовой мобильности по Карагандинской области предупредили о том, что мошенники начали звонить безработным от их лица.

"В последнее время участились случаи звонков от мошенников с предложениями помощи в получении безвозмездных грантов для развития собственного мини-бизнеса или назначении социальной выплаты по потере работы.

Во время звонков мошенники выдают себя за сотрудников Карьерных центров, а также рассылают через социальные сети электронные письма с недостоверной информацией, опасными фишинговыми ссылками", - говорится в Instagram-посте.

При этом мошенники могут:

  • предлагать помощь в оформлении социальной выплаты по потере работы;
  • предлагать помощь в получении безвозвратных, безвозмездных грантов;
  • сообщать о якобы начисленной адресной социальной помощи и предлагать помощь в снятии денег, посредством чего выманивают данные платежных карт и так далее;
  • подменяют телефонные номера на телефоны реальных организаций, государственных служб и работодателей.

Представители центра отметили, что ничего из вышеперечисленного не делают, а также не требуют деньги за свои услуги и участие в мероприятиях. Все услуги в сфере содействия занятости населения предоставляются бесплатно офлайн и онлайн через портал Enbek.kz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115603-bezrabotnym-kazahstancam-nachali-predlagat-socvyplaty-moshenniki/

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