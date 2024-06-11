Скопление людей и транспорта на границе с Узбекистаном объяснили в КНБ

На отдельных пунктах пропуска на границе с Узбекистаном продолжают фиксировать скопления лиц и транспортных средств, заявили в КНБ РК, передает NUR.KZ.

В частности, скопления замечены в пункте пропуска "Жибек жолы" - это, как объяснили в ведомстве, связано со строительством и расширением дорожного полотна на сопредельной территории на пограничном КПП "Гишт Куприк".

Проводится также реконструкция казахстанских пограничных переходов "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт", а КПП "Капланбек" по этой же причине закрыт.

Другие пункты пропуска через Государственную границу работают в штатном режиме, отметили в КНБ.

"Просим заранее планировать свои маршруты", - призвали туристов.

Отметим, что в конце мая этого года в пункте пропуска "Жибек жолы" на границе с Узбекистаном отмечалось периодическое скопление лиц и транспортных средств.

В конце марта текущего года также наблюдалось скопление людей и транспорта на границе между Казахстаном и Узбекистаном. Тогда в погранслужбе КНБ РК объяснили, что это было связано с выездом, преимущественно, иностранных граждан из нашей страны на период празднования Наурыз мейрамы, а также с проводимой реконструкцией ряда пунктов пропуска "Капланбек", "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт".