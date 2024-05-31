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В КНБ заявили о скоплении людей и транспорта на казахстанско-узбекской границе

Опубликовано:

Грузовики ждут своей очереди у границы
Граница РК. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пограничная служба КНБ в Telegram-канале сообщила, что в пункте пропуска "Жибек жолы" на границе с Узбекистаном отмечается периодическое скопление лиц и транспортных средств, передает NUR.KZ.

Как сообщили в КНБ, это связано с проводимым строительством и расширением дорожного полотна в пункте пропуска "Гишт Куприк" на сопредельной территории.

Также сообщается, что в настоящее время пункт пропуска "Капланбек" закрыт из-за ремонтных работ.

Кроме того, по причине проводимой реконструкции в пунктах пропуска "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт" движение лиц и транспортных средств ограничено.

Другие пункты пропуска через Государственную границу работают в штатном режиме.

"Просим заранее планировать свои маршруты", - призвали в ведомстве.

Отметим, что в конце марта текущего года также наблюдалось скопление людей и транспорта на границе между Казахстаном и Узбекистаном.

Тогда в погранслужбе КНБ РК объяснили, что это было связано с выездом, преимущественно, иностранных граждан из нашей страны на период празднования Наурыз мейрамы, а также с проводимой реконструкцией ряда пунктов пропуска "Капланбек", "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2110464-v-knb-zayavili-o-skoplenii-lyudey-i-transporta-na-kazahstansko-uzbekskoy-granice/

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