В КНБ заявили о скоплении людей и транспорта на казахстанско-узбекской границе

Пограничная служба КНБ в Telegram-канале сообщила, что в пункте пропуска "Жибек жолы" на границе с Узбекистаном отмечается периодическое скопление лиц и транспортных средств, передает NUR.KZ.

Как сообщили в КНБ, это связано с проводимым строительством и расширением дорожного полотна в пункте пропуска "Гишт Куприк" на сопредельной территории.

Также сообщается, что в настоящее время пункт пропуска "Капланбек" закрыт из-за ремонтных работ.

Кроме того, по причине проводимой реконструкции в пунктах пропуска "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт" движение лиц и транспортных средств ограничено.

Другие пункты пропуска через Государственную границу работают в штатном режиме.

"Просим заранее планировать свои маршруты", - призвали в ведомстве.

Отметим, что в конце марта текущего года также наблюдалось скопление людей и транспорта на границе между Казахстаном и Узбекистаном.

Тогда в погранслужбе КНБ РК объяснили, что это было связано с выездом, преимущественно, иностранных граждан из нашей страны на период празднования Наурыз мейрамы, а также с проводимой реконструкцией ряда пунктов пропуска "Капланбек", "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт".