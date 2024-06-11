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Бутылки с алкоголем разбили и проехали по ним тяжелой техникой в Павлодарской области (видео)

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Бутылки разбивают в Павлодарской области
Бутылки. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

По постановлению суда в городе Аксу правоохранители уничтожили алкогольную продукцию в количестве 1186 бутылок и банок различной емкости и крепости, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как отметили в пресс-службе ведомства, незаконно реализуемый алкоголь был уничтожен путем разбития и проезда по нему тяжелой техникой. Все происходило на полигоне твердых бытовых отходов.

"Владелец магазина нарушала требования законодательства по реализации алкогольной продукции в запрещенное законом ночное время суток. За что трижды была привлечена к ответственности, где подвергалась штрафам с приостановлением лицензии.

Несмотря на это, магазин продолжал продавать алкоголь в запрещенное время. За неоднократные нарушения законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции владелец магазина судом лишена лицензии", - сообщил заместитель начальника местной полицейской службы отдела полиции Аксу Кайрат Жумагулов.

Напомним, ранее эпатажную акцию провели жители села Абай в Карагандинской области - они скупили весь алкоголь и показательно разбили бутылки. Отмечалось, что после этого застолья в ауле начали проходить в здравом уме и твердой памяти.

Жители села имени Сакена Сейфуллина в области Ұлытау тоже отказались от алкоголя. В населенном пункте перестали продавать крепкие напитки, а участковый инспектор отметил снижение преступности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115477-butylki-s-alkogolem-razbili-i-proehali-po-nim-tyazheloy-tehnikoy-v-pavlodarskoy-oblasti-video/

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