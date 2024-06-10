Футболисты клуба "Иртыш" отправились в СИЗО Павлодара

Игроки, главный тренер и директор футбольного клуба "Иртыш" посетили следственный изолятор в Павлодаре. Там они сыграли матч, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в учреждении побывали директор футбольного клуба "Иртыш" Ермек Ермекбай, главный тренер футбольного клуба Сергей Якушин и футболисты Руслан Есимов, Тимур Байжанов и Владимир Воменко.

"Они разыграли футбольный матч, игра оказалась зрелищной, все получили заряд эмоций, приятный дружеский позитив, потрясающие впечатления об игре и знакомстве. В конце игры все поблагодарили друг друга, обменявшись рукопожатиями", - рассказали в МВД.

В знак внимания футболисты подарили осужденным два футбольных мяча и набор конфет.

Футболисты клуба "Иртыш" в СИЗО. Фото: polisia.kz

"Футболисты подарили ряд позитивных и радостных эмоций для осужденных, даже тем, кто далек от футбола. Несмотря на занятость футбольных игроков, хочу поблагодарить футболистов и весь тренерский штаб ФК "Иртыш" за оказанное содействие, за ваше понимание, за то, что нашли время поделиться своим мастерством", - отметил начальник учреждения № 63 Берик Рахимов.

Ранее стало известно, что Антикор водит госслужащих на экскурсии в СИЗО и суды для профилактики коррупционных преступлений. При этом в ведомстве заверили, что такие экскурсии - это не мера запугивания.

А в начале весны в колонии в селе Жаугашты Алматинской области отпраздновали международный женский день. Во время праздничного концерта на сцене выступали заключенные и приглашенные гости.