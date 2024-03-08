"Никогда не подумаешь, что у них приговоры": как отметили 8 марта женщины и девочки-подростки в тюрьме под Алматы

Праздничным концертом отметили 8 марта в женской колонии. Она расположена в селе Жаугашты Алматинской области. Корреспондент NUR.KZ узнал, как празднуют женский день за колючей проволокой.

Девушки к празднику готовились с утра: делали прически, наносили макияж. И праздничное настроение появилось задолго до женского дня, рассказывает осужденная Гульнара. В колонии она порядка трех лет. По профессии - адвокат, свободы ее лишили на 11 лет за подстрекательство к даче взятки.

Гульнара. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Самым страшным в тюрьме, говорит осужденная, оказалось безделье. Поэтому всегда активная и инициативная Гульнара решила освоить новую профессию. Для этого в колонии есть колледж.

"Я выбрала профессию пекаря. Никогда в жизни не могла подумать, что буду работать с тестом. Выучилась и меня пригласили на работу. Здесь в колонии есть чайхана. У нас там даже были свои хиты из меню.

По пятницам, это уже традиция, готовили плов, шелпеки, баурсаки. Зарплата, конечно, была смешная – около восьми тысяч тенге в месяц. Но мне нравилось быть занятой", - вспоминает Гульнара.

Женская колония. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Так шли недели, потом и месяцы. Пока в один из дней женщину не вызвало руководство колонии. Тогда ей поручили стать старшиной для несовершеннолетних заключенных. Подростки содержатся отдельно от других женщин, чтобы не подвергаться их влиянию.

"Истории у девочек разные. Одна, например, собрала девчонок и вместе они оказывали интимные услуги. Наверное, она их обидела, они вместе написали на нее заявление, что она их била и заставляла. У нее соучастие в изнасиловании. Но детям не назначают больше 10 лет.

Гульнара. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Потом приехала девочка, которая маму свою убила. Мама - ее единственный родственник в жизни. Она это сделала со своим женихом, какие-то низменные побуждения там были. Ей 17 лет, но она ни читать, ни писать не умела", - рассказывает Гульнара.

Также в колонии находятся две девочки, которые избили другую несовершеннолетнюю. Еще одна делала закладки синтетических наркотиков. Здесь девочки будут, пока им не исполнится 18 лет. После их переведут в колонии по месту жительства.

Гульнара. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Это обычные девочки, хорошие и милые. Ты никогда не подумаешь, что у них приговоры. Но некоторые были воспитаны улицей, вот это отражается, конечно. Есть среди них и прямо домашние девочки. И это такая нелепица. Они образованные, воспитанные, видно, что родители ими занимались. Никогда не подумаешь, что они могут по такому пути пойти", - делится Гульнара.

Гульнара для них старшина, а еще друг и наставник. Женщина старается занять девочек и приучить к порядку. Но они дают взамен намного больше, говорит Гульнара. Они дарят эмоции и напоминают, что радоваться можно даже мелочам. Например, тому, что пришла весна, природа оживает, а это дает надежду на лучшее.

Гульнара на концерте. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Даже сегодня утром они ходили в школу поздравлять учителей. Они накрасились, приоделись. Учителям концерт поставили. Потом после обеда концерт (который ставили взрослые - прим. ред.). Как мы к нему готовились - это что-то. Мы в баню пошли, потом три часа заново красились и укладывались. И они так искренне всему радуются. Мне так не хватало этих искренних эмоций", - говорит осужденная.

Рассказала Гульнара и том, каково постоянно находиться в женском коллективе заключенных. В основном все здесь дружат группками, одиночек очень мало. Кого точно не любят, так это мелких воровок. Вытащат из кармана так, что не заметишь, и заберут все, что плохо лежит, вплоть до нижнего белья, рассказывает женщина.

Женская колония. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Есть и скандальные дамы, которым только дай повод начать драку. Немало и тех, кто никак не может привыкнуть к новой реальности. Они плачут и хотят домой. Но через это проходят все, кто попал в тюрьму, отмечает Гульнара. Каждая верит, что все это - какая-то ошибка и скоро они выйдут на свободу. Ждут днями, потом месяцами, после понимают, что чуда не произойдет.

Большинство здесь обычные интеллигентные женщины, рассказывает Жанбота. Ее на 10 лет посадили за коррупционное преступление, четыре из которых девушка уже отсидела.

"Находясь здесь, я провела свое исследование, чтобы узнать, почему женщины оказываются в тюрьме. И могу сказать, что 70% женщин сидят из-за преступлений, связанных с деньгами. Это дача взятки, принятие взятки. Здесь есть учителя, директора школ, акимы, заместители акимов, шесть журналистов есть, финансисты, бухгалтеры.

Жанбота. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

И эти 70% - интеллигенция, это образованные люди. Есть и те, кого осудили, на мой взгляд, несправедливо. Например, девушка работала продавцом в отделе с сотовыми телефонами. Когда были январские события, их ограбили. И все, что украли, "повесили" на девушку-продавца. Ей дали три года, а у нее годовалый ребенок", - делится наблюдениями Жанбота.

Когда Жанботу лишили свободы у нее самой остался дома годовалый ребенок. Сейчас ему пять лет, а старшему сыну 15. Жизнь будто остановилась, говорит девушка. Старший сын, который занимался домброй, футболом и мечтал поступить в лицей, потерял ко всему интерес. Он, как и младший сын, очень скучает по маме.

Жанбота. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жизнь будто бы остановилась и у самой Жанботы. Чтобы скоротать время, девушка выучилась на конструктора одежды, устроилась швеей и пошла на фитнес. Постоянная занятость прогоняет грустные мысли, говорит Жанбота. Она активно участвует в спартакиаде и посещает концерты.

Концерт в женской колонии. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Каждой здесь хочется быть красивой и почувствовать себя женщиной. Поэтому, когда проводят концерты, все принаряжаются. Кто-то прическу новую сделает, например, и идем в концертный зал", - рассказывает Жанбота.

Во время праздничного концерта на сцене выступали заключенные и приглашенные гости. Звучало немало песен о любви. Без нее женщина жить не может, говорят осужденные.

Концерт в женской колонии. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

У большинства на свободе остались мужья и женихи. Но есть и те, кто обретает свою любовь уже в колонии. Одна из девушек здесь недавно вышла замуж. Супругу заключенной предстоит ждать возлюбленную еще 13 лет.

Концерт в женской колонии. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Растрогали женщин песни про детей. Как правило, здесь мамы не рассказывают своим сыновьям и дочерям, где они находятся. Предпочитают говорить, что работают за границей или лежат в больнице. Но тогда они лишают себя возможности увидеть детей на свиданиях.

Некоторые мамы, если дети еще маленькие, говорят, что они секретные агенты и находятся здесь по заданию. А про тюремную одежду говорят, что это спецкостюм суперагента.

Концерт в женской колонии. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Но самую большую бурю эмоций во время концерта вызвала песня "Я свободен". Кто-то тихонько напевал ее и слезы катились из глаз. Некоторых переполняли эмоции, и они кричали ту самую заветную фразу "Я свободен".

Концерт в женской колонии. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Одна из заключенных сказала, что никакая другая песня не приносит столько боли. Но надо помнить, что жизнь в колонии – это временный этап. Настоящая же жизнь там, за колючей проволокой, где ждут родители, мужья и дети. После заключенная добавила, что через семь лет она выйдет отсюда и тоже скажет уже на воле: "Я свободна".