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Участок автодороги временно станет взлетно-посадочной полосой в Мангистау

Опубликовано:

Автомобильная трасса
Дорога. Фото: lada.kz

В связи с проведением учений подразделениями Министерства обороны участок автомобильной дороги Жетыбай - Жанаозен временно станет взлетно-посадочной полосой, передает Lada.kz.

Как сообщили в филиале АО "НК "КазАвтоЖол", аэродромный участок автомобильной дороги Жетыбай - Жанаозен с 28 по 31 километр будет временно закрыт для движения всех автотранспортных средств с 10 июня по 19 июля 2024 года.

"Движение автотранспорта в направлении Жанаозена и в обратную сторону на данном участке будет организовано по объездной дороге", - пояснили в пресс-службе компании.

В областном филиале АО "НК "КазАвтоЖол" обратились к участникам дорожного движения с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения, руководствоваться требованиями временных дорожных знаков и следовать по объездной дороге.

В мае в Костанайской области самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс из Аркалыка в Ансункар (Костанай), резко снизил высоту и приземлился на талые воды. На борту самолета в этот момент находилось 5 человек - 2 члена экипажа и три служебных пассажира. Они были госпитализированы.

Позже появилось видео жесткой посадки самолета на воду. ЧП обошлось без жертв, хоть самолет и перевернулся вверх дном при приземлении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115009-uchastok-avtodorogi-vremenno-stanet-vzletno-posadochnoy-polosoy-v-mangistau/

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