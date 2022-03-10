20-летний казахстанец пропал в Чехии (фото)

Пропавший в Чехии Олег Кузьмин. Фото: instagram.com/kdovi.cz

В столице Чехии - Праге - пропал 20-летний студент из Казахстана Олег Кузьмин. Информацию о пропаже молодого казахстанца корреспонденту NUR.KZ подтвердили в Министерстве иностранных дел РК.

Изначально информация о пропаже парня появилась на Instagram-странице kdovi.cz.

Сообщалось, что 20-летний казахстанец учился в Праге, но 26 февраля перестал выходить на связь.

"В этот день он звонил отцу и просил о помощи, но не успел ничего толком рассказать, как связь внезапно прервалась. С тех пор о молодом человеке ничего не известно.

Он проживал в студенческом общежитии Blanice в районе Кунтратице (Chemická 955), а учился в университете Ambis в районе Либень (Lindnerova 575/1)", - говорится в посте.

Как пишет автор поста, в последний раз сигнал от мобильного телефона парня поступил из центра города. В тот момент абонент двигался в сторону автобусного вокзала Florenc. Не исключено, что Олег мог покинуть город.

Позже о пропаже казахстанца написал Telegram-канал Kris.p.almaty | Official, за помощью к которому обратились родные Олега.

"Следователь в Праге не отвечает на WhatsApp, не поднимает телефон, поиски полиции Праги не дали никаких результатов. Парень пропал в центре города, где множество камер уличного наблюдения. Полиция умалчивает о результатах осмотра камер.

Человек - не иголка, а пропал в центре Праги, в Европе, в цивилизованной стране, безопасной для миллионов студентов и туристов со всей планеты. И нет результатов?" - вопрошают близкие пропавшего студента.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о Кузьмине Олеге, просят обратиться по номеру +7 (771) 212-25-58. Родные студента также просят казахстанцев, находящихся в Чехии, помочь с поисками Олега.

Между тем официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров подтвердил корреспонденту NUR.KZ информацию о пропаже казахстанца.

По словам Смадиярова, сейчас в Чехии ведутся поиски парня.

Пропавший в Чехии Олег Кузьмин. Фото: Telegram-канал Kris.p.almaty | Official

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959995-20-letniy-kazahstanets-propal-v-chehii-foto/