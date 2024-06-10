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Замдиректора школы уволили из-за найденной в кабинете бутылки алкоголя в Жамбылской области

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Мужчина держит в руке стопку водки
Алкоголь. Иллюстративное фото: rrvachov / Getty Images

В Жамбылской области суд восстановил в должности заместителя директора школы-гимназии, уволенного из-за найденной у него в кабинете бутылки алкоголя, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску местного жителя о признании незаконным приказа об увольнении рассматривалось судом района Турара Рыскулова.

По данным суда, в феврале 2024 года трудовой договор с истцом был расторгнут за нарушение устава школы и несоблюдение норм педагогической этики.

"Материалами дела установлено, что директору школы стало известно, что заместитель директора по воспитательной работе, не посещая занятия, распивал спиртные напитки в служебном кабинете с посторонним лицом. После чего, сформировав комиссию, они вскрыли дверь кабинета истца и обнаружили перед подоконником спиртной напиток, о чем составили соответствующий акт", - говорится в сообщении суда.

Однако работодателем не было принято решение о направлении работника на медицинское освидетельствование и в ходе разбирательства в суде ответчик не доказал факт употребления сотрудником школы спиртных напитков.

По Трудовому кодексу трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть расторгнут в случаях отказа от прохождения медицинского освидетельствования для установления факта употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения.

"Кроме того, установлено, что в тот день истец находился на больничном, о чем предоставил лист о временной нетрудоспособности. Согласно Трудовому кодексу работодатель не может наложить дисциплинарное взыскание в период временной нетрудоспособности сотрудника", - отметили в суде.

Решением суда приказ об увольнении истца был признан незаконным и отменен, а за время вынужденного прогула с работодателя взыскана сумма в размере 1,3 млн тенге.

Также судом в адрес отдела образования вынесено частное определение о принятии мер по недопущению нарушений законности.

Решение суда и частное определение в законную силу пока не вступили.

Ранее в Актобе осудили директора школы, которая обвинялась в хищении чужого имущества в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

А в Шымкенте на скамье подсудимых оказались директор, его заместитель и главный бухгалтер школы. Их обвинили в причинении ущерба на миллионы тенге. Присвоение вверенного чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сопряженное с использованием служебного положения, происходило в средней школе общего образования №44 имени Момышулы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114835-zamdirektora-shkoly-uvolili-iz-za-naydennoy-v-kabinete-butylki-alkogolya-v-zhambylskoy-oblasti/

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