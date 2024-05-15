Руководство школы осудили в Шымкенте

В Шымкенте на скамье подсудимых оказались директор, его заместитель и главный бухгалтер школы. Их обвинили в причинении ущерба на миллионы тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело о присвоении вверенного чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сопряженное с использованием служебного положения, рассматривалось в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

По данным суда, главный бухгалтер КГУ "Средняя школа общего образования №44 имени Момышулы", то есть лицо, приравненное к уполномоченным на выполнение государственных функций, получила и использовала закрытый ключ электронных цифровых подписей предыдущего и последующего директоров школ.

"Достоверно зная о том, что ее знакомые не приняты и не работают в школе, в табеле учета рабочего времени не значатся, внесла их данные в программу "1С бухгалтерия" и в счет оплаты невыполненного труда перечислила на их счета 22 684 911 тенге, которые обналичила в банкоматах и присвоила себе", - установил суд.

Кроме того, главный бухгалтер и заместитель директора школы по хозяйственной части были осведомлены, что невестка последней фактически не выполняла работу бухгалтера.

По информации суда, заместитель директора вносила в табель по учету рабочего времени заведомо ложные сведения о работе родственницы и представляла на подпись директору.

"Главный бухгалтер в счет оплаты труда перечислила на ее счет излишние 12 415 387 тенге, которые обналичила в банкоматах, и коллеги поделили их между собой, также главный бухгалтер отдельно перечислила себе в счет оплаты труда излишние 1 715 591 тенге и присвоила себе", - сообщил суд.

По версии обвинения, заместитель директора школы по хозяйственной части, используя свое служебное положение, знала и о том, что принятые на работу в качестве уборщицы, топников и лаборанта кабинета физики фактически не работали в учебном заведении.

"Вносила в табель по учету рабочего времени заведомо ложные сведения и представляла на подпись директору. Не осведомленная о ее преступном умысле главный бухгалтер перечислила в счет оплаты труда уборщицы 5 014 279 тенге, лаборанта - 347 778 тенге, одного топника - 498 196 тенге и второго топника - 516 401 тенге, которые заместитель директора присвоила путем перечисления на свой счет", - говорится в сообщении суда.

Как установил суд, директор школы, будучи лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций и ответственным по предупреждению нецелевого использования бюджетных средств, проявил халатность.

На основании расписки главного бухгалтера о принятии на себя ответственности за электронное подписание финансовых документов директор незаконно передал ей закрытый ключ своей электронной цифровой подписи, а также проявил недостаточное внимание при подписании счетов по оплате труда и других выплат работникам школы, не проверил приложенный к ним список работников, их имена и фамилии.

"Вследствие чего счета на оплату были направлены в казначейство, в результате в период работы подсудимого директором школы из-за преступных действии главного бухгалтера и заместителя директора по хозяйственной части причинен ущерб в особо крупном размере 17 910 968 тенге", - установил суд.

Главный бухгалтер и заместитель директора признали вину частично и просили суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы, а директор школы вину не признал и просил оправдать его.

При назначении наказания подсудимым суд учел наличие смягчающих обстоятельств в виде чистосердечного раскаяния и частичного возмещения причиненного ущерба, а отягчающих обстоятельств не выявил.

Главного бухгалтера признали виновной по п.2 ч.4 ст.189 УК. Ей назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Заместителя директора признали виновной по той же статье и приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать связанные с материальной ответственностью должности в государственных учреждениях на 5 лет.

Действия директора школы были переквалифицированы по просьбе стороны защиты. По ч.2 ст.371 УК ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1 500 МРП (5 175 000 тенге) с лишением права занимать руководящие должности в государственных учреждениях на 3 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового. А если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, и сопряжены с использованием им своего служебного положения, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно ч.2 ст.371 УК РК халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.