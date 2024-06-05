Дело о хищении 413 млн тенге: директора школы осудили в Актобе

Директора школы, которая обвинялась в хищении чужого имущества в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, осудили в Актобе, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в суде №2 Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении госслужащей по обвинению в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, а также злоупотреблении должностными полномочиями (ст.189 ч.3 п.1, 2 и ст.361 ч.4 п.3 УК).

Судом установлено, что женщина, будучи директором средней школы-гимназии №55, в период с 2015-2022 годы передала свой ключ электронной цифровой подписи главному бухгалтеру, который похитил бюджетные денежные средства в размере 413 млн тенге.

Кроме того, директор школы дала распоряжение о необоснованном начислении дополнительной заработной платы по 0,5 ставке определенным учителям, которые работу не выполняли, а поступившую дополнительную заработную плату передавали директору.

Ранее приговором суда главный бухгалтер признан виновным и осужден на 7 лет лишения свободы.

В судебном заседании подсудимая свою вину не признала в полном объеме и показала, что ее ключ ЭЦП постоянно находился у главного бухгалтера, она не знала о том, что он совершал хищение и этому не способствовала.

По второму эпизоду обвинения пояснила, что необоснованные начисления заработной платы некоторым учителям имели место быть, но не в корыстных целях, все полученные денежные средства ею расходовались на нужды и содержание школы. Просила ее оправдать.

Приговором суда женщина признана виновной, по совокупности преступлений ей окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Судом также вынесено частное постановление в адрес руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области для принятия необходимых мер.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее стало известно, что в Актобе за хищение 413 млн тенге судят главного бухгалтера одной из городских школ. Адвокат обвиняемого заявлял, что его подзащитный не преступник, а нуждающийся в лечении от игровой зависимости человек.

В феврале этого года в отношении мужчины был вынесен приговор. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Также он лишен права занимать материально ответственные должности сроком на 10 лет.