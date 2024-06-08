Дорогу от Медеу до Шымбулака перекроют в воскресенье в Алматы

Завтра, 9 июня, в Алматы состоится гонка Alatau Run-2024. Для проведения мероприятия утром частично перекроют движение по дороге от Медеу до Шымбулака, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Как сообщили в ведомстве, 9 июня в Алматы на территории КГУ "Государственный региональный природный парк "Медеу" пройдет ежегодная горная гонка Alatau Run-2024.

Мероприятие объединяет велогонку и массовые забеги (а также пешие подъемы) по двум дистанциям – "Медеу – Горельник" и "Медеу – Шымбулак" – в трех основных дисциплинах: бег, велосипеды и скандинавская ходьба.

"9 июня 2024 года (воскресенье) с 07:30 до 10:30 будет частично перекрыто движение по улице Керей-Жанибек хандар от парковки на прилегающей части ВСК "Медеу" до ГК "Шымбулак", – предупредили в акимате.

Тем не менее отмечается, что проведение мероприятия и указанное перекрытие движения не повлияет на пешие подъемы и прогулки жителей и гостей города Алматы.

Также напомним, с 5 по 12 июня в Алматы проходит чемпионат Азии по велоспорту. Из-за проведения соревнований скорректировано движение по некоторым дорогам города.

Кроме того, с 8 июня по 15 сентября в южной столице в обоих направлениях закрыто движение по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысуская до улицы Тянь-Шаньская.