В Алматы на неделю частично ограничат движение из-за чемпионата Азии по велоспорту

В Алматы с 5 по 12 июня пройдет чемпионат Азии по велоспорту. Из-за проведения соревнований будет скорректировано движение по некоторым дорогам города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

По данным ведомства, Алматы впервые в своей истории примет чемпионат Азии по велоспорту на шоссе. Соревнования пройдут 5-12 июня.

В программе соревнований: гонки среди элиты, юниоров, юниорок и параспортсменов. Дополнительно пройдут соревнования среди велогонщиков категории Masters.

"С 6 по 12 июня будет частично перекрыто движение на дорогах в местах проведения континентального первенства", – предупредили в акимате.

Так, 6, 7 и 8 июня с 09:00 до 17:00 перекроют движение на участке дороги по западной стороне улицы Б. Момышулы от комплекса "Алматы Арена" в северном направлении до улицы Саина.

Старт соревнованиям будет дан в комплексе "Алматы Арена", далее последует разворот спортсменов в микрорайоне Мадениет и финиш на точке старта.

Кроме того, 9, 10, 11 и 12 июня будет перекрыто движение на участке дороги по западной стороне улицы Б. Момышулы от комплекса "Алматы Арена" до Индустриальной зоны Алматы.

Для удобства жителей города и пассажиров общественного транспорта во все дни проведения соревнований на восточной стороне дороги будет организовано реверсивное движение.

Расписание перекрытия дорог на 9-12 июня:

9 июня с 09:00 до 18:00;

10 июня с 07:00 до 11:00; с 12:00 до 16:30;

11 июня с 07:00 до 13:00;

12 июня с 9:00 до 14:30.

"Просим горожан и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут движения", – добавили в акимате.

Схема перекрытия движения. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, ранее жителей и гостей Алматы предупреждали об ограничениях на дорогах южной столицы в период с 30 мая по 6 июня. В эти дни в городе проводится ряд международных мероприятий ОДКБ.