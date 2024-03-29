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Экс-аким должен вернуть элитные земли в ЗКО

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Земля с облаками на горизонте
Земля. Иллюстративное фото: pexels.com

В Западно-Казахстанской области суд признал незаконной выдачу 19,6 га земли в элитном поселке Мичурино и все дальнейшие сделки с ней. Апелляционная коллегия согласилась с этим решением, передает "Мой город".

Как сообщает издание, дело началось с подачи общественника. На земельный вопрос обратил внимание председатель республиканского общественного объединения "Әділдік Жолы" Бауыржан Заки Ахметжан.

Он выяснил, что в 2017 году аким Мичуринского сельского округа (при акиме района Кариме Жакупове) предоставил в аренду предпринимателю Нурлану Есчанову земельный участок площадью 19,6 га для развития этнического аула и конефермы.

Через три года при новом акиме района Марате Токжанове участок перешел в собственность Есчанову. Стоимость сделки составила 42,8 млн тенге, а оплата поступала в казну в течение трех лет.

В 2021 году Нурлан Есчанов продал эти 19,6 га экс-акиму района Байтерек Кариму Жакупову. Последний разделил земли на 24 участка.

Судом №2 района Байтерек выдача 19,6 га земли в элитном поселке Мичурино, как и все последующие сделки с этой землей, были признаны незаконными.

Не согласившись с таким решением судьи Александры Сидоровой, экс-чиновник Карим Жакупов решил обжаловать приговор.

27 марта в областном суде огласили решение апелляционной коллегии по жалобе бывшего акима. Она оставила решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, в феврале в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге. На участке в Медеуском районе, по информации прокуратуры, фактически планировалось возведение очередного коммерческого объекта, что не несло общественно значимой пользы для населения и города.

В январе в Кордайском районе Жамбылской области земли рынка, аффилированного с Болатом Назарбаевым, были возвращены государству. Речь идет об участке площадью 34,3017 га для обслуживания торгового комплекса "Барыс-2".

В декабре прошлого года в государственную собственность вернули плато Ассы, расположенное в Алматинской области. Отмечалось, что речь идет о земельном участке, ранее принадлежащем ТОО "Іле-Алатау Тур".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2075535-eks-akim-dolzhen-vernut-elitnye-zemli-v-zko/

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