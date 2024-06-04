Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Держим барьер": Экибастуз защищают от гнуса с помощью нового препарата (видео)

Опубликовано:

Обработка против гнуса в Экибастузе
Обработка. Кадр из видео: instagram.com/abeysekin/

В Экибастузе продолжаются дезинсекционные работы против гнуса. В частности, была проведена обработка подвалов жилых домов, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Аким Экибастуза Аян Бейсекин на своей странице в Instagram сообщил, что группа научного сопровождения продолжает фенологические наблюдения за наличием и стадией личинок.

"В этом году объем работ водных территорий увеличен из-за дождей и талых вод. Поставил перед подрядной организацией задачу тщательно обрабатывать все возможные водоемы, чтобы предотвратить размножение и вылет гнуса", - рассказал глава города.

В этом году подрядчик увеличил количество техники. Также организации поручено увеличить количество людей, чтобы на выходе обрабатывать больше участков. Отмечается, что в городе используется новый препарат против гнуса.

Еще в апреле в Экибастузе начали обработку подвалов жилых домов. Также активно ведутся барьерные противогнусовые мероприятия на внутриквартальных территориях, в парках, скверах и в частном жилом секторе.

"Начали с защиты города. Держим барьер", - рассказали акиму работники подрядной организации.

"Ситуацию усложнили дожди, которые имели место. Но в прошлом году, помню, здесь стоять невозможно было, а сейчас гнуса меньше", - отметил Аян Бейсекин.

Ранее жителей Павлодара попросили воздержаться от прогулок на набережной и в некоторых других районах города. Это связано с планируемой обработкой против гнуса.

А в Баянаульском районе Павлодарской области против саранчи проводится обработка пестицидами, которые особо опасны для человека и животных. После проведения химической обработки на участках в течение 30 дней запретили сбор ягод и грибов, выпас скота.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111994-derzhim-barer-ekibastuz-zashchishchayut-ot-gnusa-s-pomoshchyu-novogo-preparata-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.