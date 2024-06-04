"Держим барьер": Экибастуз защищают от гнуса с помощью нового препарата (видео)

В Экибастузе продолжаются дезинсекционные работы против гнуса. В частности, была проведена обработка подвалов жилых домов, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Аким Экибастуза Аян Бейсекин на своей странице в Instagram сообщил, что группа научного сопровождения продолжает фенологические наблюдения за наличием и стадией личинок.

"В этом году объем работ водных территорий увеличен из-за дождей и талых вод. Поставил перед подрядной организацией задачу тщательно обрабатывать все возможные водоемы, чтобы предотвратить размножение и вылет гнуса", - рассказал глава города.

В этом году подрядчик увеличил количество техники. Также организации поручено увеличить количество людей, чтобы на выходе обрабатывать больше участков. Отмечается, что в городе используется новый препарат против гнуса.

Еще в апреле в Экибастузе начали обработку подвалов жилых домов. Также активно ведутся барьерные противогнусовые мероприятия на внутриквартальных территориях, в парках, скверах и в частном жилом секторе.

"Начали с защиты города. Держим барьер", - рассказали акиму работники подрядной организации.

"Ситуацию усложнили дожди, которые имели место. Но в прошлом году, помню, здесь стоять невозможно было, а сейчас гнуса меньше", - отметил Аян Бейсекин.

Ранее жителей Павлодара попросили воздержаться от прогулок на набережной и в некоторых других районах города. Это связано с планируемой обработкой против гнуса.

А в Баянаульском районе Павлодарской области против саранчи проводится обработка пестицидами, которые особо опасны для человека и животных. После проведения химической обработки на участках в течение 30 дней запретили сбор ягод и грибов, выпас скота.