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В Астане определили места для проведения жертвоприношений на Курбан айт

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Мусульмане в мечети
Мусульмане в мечети. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Места для проведения жертвоприношений на Курбан айт определили в Астане - в преддверии праздника на столичных рынках проверили соблюдение санитарных норм, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В связи с празднованием священного праздника Курбан айт, который в этом году отмечается с 17 по 19 июня, акимат Астаны определил места для проведения жертвоприношений:

  • Рынок "Шанхай";
  • Рынок "Баракат" (ул. А-369, 10);
  • Рынок "Жайлау" (ул. С-754, зд. 1);
  • Рынок "Шолпан-ата" (шоссе "Алаш", 27/2);
  • ЖМ Железнодорожный (ул. Акжар, 20).

Владельцев сельскохозяйственных животных, реализаторов и хозяев мест убоя просят соблюдать ветеринарно-санитарные требования. Убой животных на местах, не имеющих разрешительных документов 2 категории, запрещен, подчеркнули в акимате.

В этом году начало праздника Курбан айт выпадает на 17 июня - понедельник.

Отметим, ранее мы писали, что в этом году в июне у казахстанцев будет на один выходной день больше - 17 июня 2024 года жители республики будут праздновать Курбан айт.

Курбан айт - это один из самых больших мусульманских праздников. В переводе с арабского "Курбан айт" - "праздник жертвы". Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа) - пятого столпа ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста. Праздник призван повысить нравственность и религиозность человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113485-v-astane-opredelili-mesta-dlya-provedeniya-zhertvoprinosheniy-na-kurban-ayt/

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