Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Движение ограничат на одном из перекрестков Алматы из-за строительства развязки в нижней части города

Опубликовано:

Знак, предупреждающий о ремонтных работах на дороге
Знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы изменят схему движения на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова - ограничения связаны с началом строительства развязки, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В рамках строительства развязки на перекрестке Сейфуллина - Жансугурова вводятся поэтапные ограничения движения транспортных средств.

С 7 июня будет ограничено сквозное движение транспортных средств по улице Жансугурова южнее проспекта Сейфуллина.

Движение будет обеспечено по съездам транспортной развязки с Жансугурова на Сейфуллина и с Сейфуллина на Жансугурова.

А с 14 июня будет ограничено движение транспортных средств по Жансугурова севернее Сейфуллина. Движение будет обеспечено по съездам.

Данная схема будет действовать до 1 сентября.

Схема проезда
Схема. Фото: акимат Алматы

Эскиз развязки в Алматы
Эскиз. Фото: акимат Алматы

Стоит также напомнить, что в Алматы с 5 по 12 июня пройдет чемпионат Азии по велоспорту. Из-за проведения соревнований в ближайшие дни будет скорректировано движение по некоторым дорогам города. Подробно о том, какие дороги будут перекрыты в эти даты, мы писали здесь.

Власти сообщили о введении реверсивного движения по некоторым участкам.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112759-dvizhenie-ogranichat-na-odnom-iz-perekrestkov-almaty-iz-za-stroitelstva-razvyazki-v-nizhney-chasti-goroda/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.