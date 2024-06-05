Движение ограничат на одном из перекрестков Алматы из-за строительства развязки в нижней части города
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В Алматы изменят схему движения на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова - ограничения связаны с началом строительства развязки, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
В рамках строительства развязки на перекрестке Сейфуллина - Жансугурова вводятся поэтапные ограничения движения транспортных средств.
С 7 июня будет ограничено сквозное движение транспортных средств по улице Жансугурова южнее проспекта Сейфуллина.
Движение будет обеспечено по съездам транспортной развязки с Жансугурова на Сейфуллина и с Сейфуллина на Жансугурова.
А с 14 июня будет ограничено движение транспортных средств по Жансугурова севернее Сейфуллина. Движение будет обеспечено по съездам.
Данная схема будет действовать до 1 сентября.
Стоит также напомнить, что в Алматы с 5 по 12 июня пройдет чемпионат Азии по велоспорту. Из-за проведения соревнований в ближайшие дни будет скорректировано движение по некоторым дорогам города. Подробно о том, какие дороги будут перекрыты в эти даты, мы писали здесь.
Власти сообщили о введении реверсивного движения по некоторым участкам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112759-dvizhenie-ogranichat-na-odnom-iz-perekrestkov-almaty-iz-za-stroitelstva-razvyazki-v-nizhney-chasti-goroda/