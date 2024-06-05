Движение ограничат на одном из перекрестков Алматы из-за строительства развязки в нижней части города

В Алматы изменят схему движения на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова - ограничения связаны с началом строительства развязки, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В рамках строительства развязки на перекрестке Сейфуллина - Жансугурова вводятся поэтапные ограничения движения транспортных средств.

С 7 июня будет ограничено сквозное движение транспортных средств по улице Жансугурова южнее проспекта Сейфуллина.

Движение будет обеспечено по съездам транспортной развязки с Жансугурова на Сейфуллина и с Сейфуллина на Жансугурова.

А с 14 июня будет ограничено движение транспортных средств по Жансугурова севернее Сейфуллина. Движение будет обеспечено по съездам.

Данная схема будет действовать до 1 сентября.

Схема. Фото: акимат Алматы

Эскиз. Фото: акимат Алматы

Стоит также напомнить, что в Алматы с 5 по 12 июня пройдет чемпионат Азии по велоспорту. Из-за проведения соревнований в ближайшие дни будет скорректировано движение по некоторым дорогам города. Подробно о том, какие дороги будут перекрыты в эти даты, мы писали здесь.

Власти сообщили о введении реверсивного движения по некоторым участкам.