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Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне

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Курбан айт в Алматы
Курбан айт. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В этом году в июне у казахстанцев будет на один выходной день больше – 17 июня 2024 года жители республики будут праздновать Курбан айт, передает NUR.KZ.

Согласно календарю праздничных и выходных дней на официальном сайте "Электронного правительства", в 2024 году первый день Курбан айта приходится на понедельник, 17 июня.

Когда этот праздник выпадает на субботу или воскресенье, он не переносится на следующий рабочий день, однако выпадая на будние дни – является выходным.

Таким образом, помимо 10 основных выходных жители Казахстана в этом июне получат еще один дополнительный день отдыха.

Календарь на июнь 2024 года
Календарь на июнь 2024 года. Скриншот: egov.kz

Ранее мы рассказывали, что Курбан айт – это один из самых больших мусульманских праздников. В переводе с арабского "Курбан айт" – "праздник жертвы". Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа) – пятого столпа ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста. Праздник призван повысить нравственность и религиозность человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103632-skolko-dney-kazahstancy-otdohnut-v-iyune/

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